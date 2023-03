Temperatura al alza

Toma una rana y colócala en una vasija de cristal. Luego, pon la vasija en una estufa. Enciéndela. (A la estufa, no a la rana. Ya llegará la hora del batracio). Pon a fuego lento la vasija de cristal con la rana dentro. Poco a poco ve subiendo la intensidad del fuego. Hazlo muy tenuemente; no tenemos que asustar a la rana. De ser posible, distráela. Serán sus últimos minutos, así que no seas cruel. La crueldad la aportará el fuego. Pásale un teléfono inteligente, para que se tome selfies y las suba a sus redes sociales, mientras disfruta el chapuzón. El último de su vida.

Sin que se dé cuenta, la rana está metida en un grave problema. Mientras se distrae con sus redes sociales, participa en estériles polémicas, suelta tuitazos, arma perfiles falsos, stalkea a otras ranas, las trolea, suelta sapos y culebras, la temperatura del agua en la que chapotea sigue subiendo. Hasta que llega al punto de ebullición.

Listo.

La rana ya está para ser servida y no se dio cuenta de nada, todo por no poner atención con lo que ocurría en su vasija de cristal, llena de agua hirviendo.

Una alegoría más o menos parecida utilizó el ex presidente de Estados Unidos, Al Gore, en su documental Una verdad incómoda (2006), que le valió el Oscar y también lo catapultó al Premio Nobel de la Paz en 2007, que compartió con el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, un consorcio de miles de investigadores de prácticamente todo el planeta, auspiciados por la ONU y que se dedica a tomarle el pulso al planeta en la candente cuestión del calentamiento global.

En aquella ocasión, Naciones Unidas consignó que “Al Gore ha sido durante mucho tiempo uno de los principales políticos ambientalistas del mundo. (…) Es probablemente el individuo que más ha hecho para crear una mayor comprensión mundial de las medidas que deben adoptarse”. Por su parte, el ex presidente de Estados Unidos señaló que “La Tierra tiene una fiebre. Y la fiebre está creciendo. Y no se curará por sí sola”.

La rana no se dio cuenta de lo que le estaba pasando y acabó bien hervida, pero eso sí, feliz de la vida por sus cientos de seguidores, instalada plácidamente en la banalidad.

La misma alegoría se puede aplicar para otro grave problema, este de índole muy local: el asunto de la galopante violencia, que el reciente fin de semana se recrudeció.

Fueron cinco homicidios, incluido un par al estilo ejecución, ambos en Chiautempan, así como otro donde hubo un comando armado, en Calpulalpan, y uno más con un cuerpo abandonado a las afueras de un hospital.

Esas escenas ya las vimos en otras entidades. Pero a pesar de este fin de semana violento, estamos a muy buen tiempo de asumir responsabilidades, tomar decisiones e implementar medidas todos, autoridades y población. No vaya a ser que nos acostumbremos al tableteo de los AK–47, a las detonaciones de las Glock y a ver un desfile de ejecutados cada fin de semana o, peor aún, todos los días.

La temperatura del agua de nuestra vasija de cristal está subiendo. Y nosotros seguimos plácidamente como ranas.