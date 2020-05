Temen campesinos que sequía genere daños como en 2019, señala el CAP

José Isabel Juárez Torres, coordinador estatal del Congreso Agrario Permanente (CAP), aseveró que existe temor entre agricultores de que la falta de humedad en los cultivos provoque daños como los hubo en 2019.

Expuso que las primeras lluvias registradas sirvieron para iniciar la siembra en varias parcelas de temporal y para que la planta comenzara a desarrollarse, por lo que representaron “un respiro”.

Mientras que aquellos terrenos donde se retrasaron labores, la humedad permitió el nacimiento de la milpa, por lo que ahora se requiere de más líquido para su crecimiento, pues “algunas ya empiezan a marchitarse”, dijo.

Recordó que expertos pronosticaron que 2020 sería un año de estiaje y con un incremento en la temperatura, por lo que sería más caluroso que 2019. ”Si no llueve, habrá mucha afectación para el campo”.

Esta posibilidad preocupa a los productores porque de entrada “se echaría a perder el trabajo ya realizado, la milpa se secaría y el rendimiento del maíz que se lograra cosechar tendría una disminución”, resaltó.

En la parte sur de la entidad –comentó-, hay parcelas en las que “ahí van las milpas, están más o menos en su crecimiento”, sin embargo, requieren del agua forzosamente.

“La gente del campo está haciendo su trabajo, el problema es que no ha llovido, y nuevamente le pedimos a la madre naturaleza que ojalá envíe agua, porque en este momento, además del fertilizante, necesita mucha humedad”.

El dirigente del CAP puntualizó que ante condiciones climatológicas de estiaje, los productores deben esperarse a aplicar algún producto químico, ya que en lugar de ayudar al cultivo lo afectaría, de ahí que la lluvia “es vital”.

Aunque las precipitaciones pluviales no han sido constantes, las y los campesinos siguen trabajando, “ya sembraron, están limpiando su tierra, y si pueden, están comprando abono, con mucho esfuerzo porque varios carecen de recursos suficientes”.

Finalmente, el dirigente recordó que los agricultores que en este momento no tienen los insumos básicos, “de todos modos se arriesgan, pero conscientes de que si no llueve, la planta no va a desarrollarse correctamente […] el campo siempre está en riesgo y a expensas del clima, espero no sea como el año pasado, cuando hubo pérdidas de casi 50 por ciento, sería muy grave porque no habría los resultados deseados; hay que esperar antes de hacer especulaciones”.