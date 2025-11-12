Temas del campo de Tlaxcala serán abordados en mesas de trabajo con diputados federales; convocan a paro nacional el próximo 24

Tras la protesta realizada en la Cámara de Diputados federal, este martes, campesinos tlaxcaltecas serán atendidos la próxima semana en mesas de trabajo sobre el tema agroaliementario y del agua; además, se sumarán al paro nacional convocado para el próximo 24 de este mes de noviembre.

Expusieron sus demandas a legisladores y les pidieron que no sean discriminados ni tratados como ciudadanos de segunda, por lo que requirieron un diálogo “de frente” para discutir el tema de un precio de garantía justo, de al menos siete mil 200 pesos por tonelada, y que el Poder Legislativo sea interlocutor con los industriales que cobran la tortilla “a precios elevadísimos”.

Dijeron que no estaban por gusto en la capital del país, concretamente en el Congreso de la Unión, sobre todo porque en este momento se llevan a cabo labores de trilla en sus tierras; asimismo, reprocharon que la inflación no ha sido controlada “porque todo sigue caro, a los únicos que nos jodieron con precios bajos” fue a los campesinos.

También echaron en cara que los agricultores “nos manifestamos cinco días y no nos hacen caso, y en consecuencia, Audi o Ferrosur se quejan y al día siguiente (se inician) carpetas de investigación (contra los productores), esto no es justo”; incluso, afirmaron que se han programado reuniones en esta Cámara de Diputados “y nos han dejado plantados”.

Por esta razón, exigieron respeto como ciudadanos. Esta solicitud concuerda con la planteada por los grupos nacionales de agricultores conformados para reclamar al gobierno federal mejores precios en granos básicos, entre otras cosas.

Y es que, tanto el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), el Frente Nacional por el Rescate al Campo (FNRC), transportistas, ganaderos, cañeros, limoneros, lecheros, pescadores y fruticultores, convocaron a una movilización la próxima semana.

A través de sus redes sociales, estas agrupaciones y sus integrantes llamaron a todos los sectores de la población mexicana a sumarse, “a cada ciudadano que hoy padece la misma realidad: el hartazgo total”.

Remarcaron que esta no es una lucha de colores ni de partidos políticos, por lo que acentuaron que los servidores públicos, “que son los empleados de la nación”, deben respetarlos y dar resultados.

“Estamos viviendo una ingobernabilidad inaceptable. El país no puede seguir en manos de la simulación mientras todos los sectores productivos se desmoronan”, indicaron. No hablamos sin fundamento, hablemos con datos reales”, indicaron.

Citaron que más de 6.4 millones de mexicanos trabajan en el sector primario y que representan 10.7 por ciento de la fuerza laboral del país. Sin embargo, mencionaron que 86 por ciento trabaja en la informalidad, sin seguridad social, en vulnerabilidad “y olvidados por las políticas públicas”.

Subrayaron que enfrentan “la peor crisis productiva en 25 años a causa de la sequía histórica, mientras la importación de granos rompe récords, aniquilando nuestra soberanía alimentaria”, y que la inflación en el campo triplica la inflación general.

Destacaron que ya “se acabaron las mesas de diálogo falsas” y que están hartos, cansados “y decepcionados de la falta de soluciones reales”, por lo que van “a paralizar el país para exigir que funcione”.

Al mismo tiempo, demandaron frenar la persecución legal y que sean retiradas todas las carpetas de investigación contra productores que han levantado la voz. “Protestar no es un crimen, es exigir nuestro derecho a un futuro digno. No más intimidación, no más amedrentamiento”.