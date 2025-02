Temas de salud y rehabilitación son fundamentales en la agenda del Sedif: Espinosa

Al afirmar que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) en Tlaxcala es un aliado para los tlaxcaltecas que viven en condiciones de desventaja social para que puedan acceder a servicios de salud adecuados y efectivos, la presidenta honorífica, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar detalló que en el último año se realizaron 3 mil consultas gerontológicas para adultos mayores en situación vulnerable, incluyendo aquellos que se encuentran postrados en cama.

- Anuncio -

“Por segundo año consecutivo, el programa de Unidad Móvil Gerontológica demostró su impacto positivo, gracias a la atención integral proporcionada por un equipo multidisciplinario. Este servicio ofrece atención en áreas como medicina general, enfermería, odontología, fisioterapia, así como orientación psicológica, llegando a los hogares más apartados de la entidad”.

María Adela Margarita Rodríguez Trejo, con casi 70 años de edad, se apoyaba de un bastón, pues su rodilla no le permite caminar correctamente, por lo que recibió una silla de ruedas. Mencionó que su calidad de vida mejoró con ese apoyo, ya que ahora acude a sus consultas con su coordinadora de discapacidad, Elizabeth Islas Martínez.

“Agradezco mucho a la presidenta del Sedif el servicio y el apoyo que me ha dado y que dios la bendiga para que nos siga ayudando a todas las personas que necesitamos el servicio y aparatos, por ejemplo, la andadera, el bastón, la silla. Todo eso se los agradezco de corazón”.

- Advertisement -

Para el Sedif, otorgar servicios de salud es una prioridad; por ello, a través de su programa de consulta externa brindó, en el último año, atención médica a 13 mil 500 personas; y a través del programa Jornadas de Salud en Unidades Móviles, se acercó atención a personas que habitan en zonas marginadas y de difícil acceso.

“Con tres unidades móviles completamente equipadas se realizaron un total de 615 jornadas de salud en diversas localidades y cabeceras municipales, beneficiando a 11 mil 819 personas de 57 municipios”, indicó.

A través del programa de Fomento a la Salud, el Sedif benefició a 16 mil 670 personas, fortaleciendo el acceso a servicios de prevención y atención médica con lo que se reducen los riesgos de salud y se mejora la calidad de vida de los beneficiarios.

- Advertisement -

“Se evaluó el estado nutricional de niños menores de 10 años mediante la realización de 4 mil 500 mediciones somatométricas, identificando casos de desnutrición, sobrepeso y obesidad; se realizaron mil 600 pruebas citológicas cérvico–vaginales dirigidas a mujeres de entre 21 y 65 años; para detectar enfermedades crónicas, se efectuaron 3 mil pruebas de glicemia capilar para identificar personas con riesgo de desarrollar diabetes, así como 6 mil 750 mediciones de presión arterial orientadas a la detección y control de la hipertensión arterial sistémica”, apuntó.

Como parte de la atención a la salud, a través del programa de Jornadas Integrales de Servicios de Rehabilitación, se brindaron mil 55 servicios, que incluyeron valoraciones funcionales, terapia física, consultas de medicina general, psicología y terapia de lenguaje, proporcionando una atención integral y de calidad a quienes más lo requerían.

“Además, para promover el bienestar físico y la autonomía, se llevaron a cabo 2 mil 400 sesiones de rehabilitación, activación física, terapia de lenguaje e intervención para el manejo de condiciones como el pie plano. Estas actividades de terapia física mejoraron significativamente la movilidad, fuerza y calidad de vida de los menores con discapacidad o necesidades de atención especializada” recalcó Espinosa de los Monteros Cuéllar.

Por medio de los servicios de rehabilitación que otorga el Sedif, Valentín Pérez Ramírez recuperó la movilidad; compartió que en 2023, derivado de un accidente laboral, se fracturó la cadera, por lo que le realizaron una cirugía para colocarle una prótesis de titanio.

“Llegue en una silla de ruedas no caminaba, y a través de los cuidados y atenciones del fisioterapista Juan Carlos Cortés Rocha, he vuelto a caminar. Vengo a sesiones de rehabilitación tres veces a la semana y cumplo rigurosamente con las actividades que me recomiendan. Hoy estoy de pie y así quiero permanecer por los próximos años. Gracias al Sedif”.