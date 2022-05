Telefonistas piden solución integral para revisión de contrato colectivo y pensiones justas

Al tiempo de denunciar la presunta intención de desaparición del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, agremiados tlaxcaltecas demandaron solución integral para la revisión del contrato colectivo, reactivación económica, internet para todos con una nueva Ley de Telecomunicaciones y pensiones calculadas solo con base en salarios mínimos y no en Unidades de Medida y Actualización (UMA).

En el marco de este 1 de Mayo “Día del Trabajo” un grupo de trabajadores de esta organización realizó una manifestación frente a Palacio de Gobierno, en la capital del estado, previa marcha que partió del Asta Bandera monumental.

Advirtieron que se encuentran atentos “de lo que las empresas extranjeras y los mismos patrones quieren hacer con los contratos colectivos” y que el gobierno federal y el estatal “se den cuenta que no han salido a pedir una limosna sino a exigir lo que les corresponde por derecho”.

Enfatizaron que es importante la realización de un análisis sobre la agenda a promover para generar un entorno laboral distinto al que prevaleció en la etapa neoliberal. “Que se sienta un sindicato que no está vacío, que no tiene presencia, sino uno que está unido y completo; tal pareciera que las intenciones son que desaparezca; no es que después de dos años no hayamos salido, nunca se detuvo en la pandemia, siempre estuvimos juntos, independientemente de todas las adversidades”.

Anotaron que estos tiempos son difíciles, en los que pareciera que lo importante es terminar con los contratos colectivos de trabajo y tener mano de obra barata, esta organización prevalecerá mientras mantenga la unión de sus agremiados.

Acentuaron que pelean por el futuro trabajo de sus familiares y por vacantes con jubilaciones justas, así como por una competencia justa y equitativa, “porque es muy fácil decirle a los telefonistas que compartan su red de manera gratuita”, de ahí que pugnan por una nueva Ley de Telecomunicaciones.