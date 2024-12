TecNM Campus Apizaco emite primer certificado universitario con reconocimiento de identidad de género

Hace 10 años, Heizel Sánchez concluyó sus estudios universitarios en el Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Apizaco. Sin embargo, en aquel momento lo hizo bajo su identidad anterior. Hoy, tras un arduo proceso de gestión y perseverancia, celebra haber obtenido el primer certificado de universidad emitido por esta institución donde reconoce su identidad como mujer, marcando un hito en la historia de la institución.

“Este camino no fue sencillo, pero era necesario. Es importante que todas las instituciones se preparen para garantizar los derechos de las personas trans”, comparte Heizel Sánchez.

Actualmente forma parte del Comité de la Marcha Estatal de la Comunidad, es presidenta de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco–Servitur) de Apizaco, y también integrante de la Coalición Mexicana LGBTTTI+. En 2019, logró el cambio oficial de su identidad en su acta de nacimiento y documentos oficiales.

Aunque este fue un paso fundamental, aún quedaba el reto de actualizar los certificados de sus estudios académicos.

Heizel Sánchez comenzó con sus certificados de primaria y secundaria, logrando completarlos en apenas tres meses gracias a antecedentes previos de trámites similares en la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE). Sin embargo, en el caso de su certificado universitario, las cosas fueron diferentes.

“El personal del Departamento de Servicios Escolares del TecNM me dijo que nunca habían recibido una solicitud como la mía. No sabían qué procedimiento seguir, lo que me obligó a tener mucha paciencia”, relata consciente de que era la primera vez que la institución recibía una solicitud así.

“Hubo momentos en los que pensé que tendría que acudir a Derechos Humanos para exigir mi derecho. Sin embargo, decidí insistir y confiar en que el instituto encontraría una solución”, comenta.

Finalmente, su persistencia dio frutos nueve meses después. Este logro no solo representa un avance personal para ella, sino que también establece un antecedente institucional para futuras solicitudes de personas trans. “Espero que mi caso facilite los trámites para otras personas en la misma situación”, expresa con optimismo.

Además, resalta la importancia de que las instituciones educativas estén preparadas para estos casos. “Es crucial que se establezcan protocolos claros para garantizar que el derecho al reconocimiento de identidad sea respetado sin complicaciones innecesarias”.

Además, reconoce que el miedo es uno de los mayores obstáculos para que las personas trans realicen este tipo de trámites. “Muchos temen enfrentarse a procesos complicados o a posibles discriminaciones. Mi mensaje es claro: sí se puede. La perseverancia y la paciencia son claves para lograrlo”, afirma.

Ahora, Heizel se prepara para el siguiente paso en su camino académico: obtener su título profesional. Su caso inspira no solo a la comunidad LGBTIQ+, sino también a las instituciones, recordándoles la importancia de adaptarse a una sociedad más inclusiva y respetuosa.

