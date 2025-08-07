TCA tiene 2 mil 130 juicios activos a menos de un mes del cambio de magistrados

A menos de un mes de que se lleve a cabo el relevo de magistrados en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA), a la fecha este organismo autónomo tiene 2 mil 130 juicios activos, cifra que probablemente sea la que hereden quienes se integren a partir del 1 de septiembre, debido a los tiempos que lleva el desahogo de este tipo de asuntos.

De acuerdo con información proporcionada por el aún magistrado–presidente del TCA, Miguel Ángel Tlapale Hernández, este Tribunal ha radicado 133 juicios ordinarios en lo que va de este año, de los cuales 60 fueron contra ayuntamientos y 73 contra otras instituciones públicas. En la mayoría de los casos son por supuesto despido injustificado.

Además, dio a conocer que ayuntamientos e instituciones públicas han erogado 33 millones 786 mil 619.30 pesos para terminar relaciones laborales con 527 trabajadores de enero al 16 de julio del presente año, a través de 523 convenios dentro y fuera de juicio en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) del estado de Tlaxcala.

Dado que este Tribunal promueve la conciliación entre las partes para evitar juicios largos, 437 de los 523 convenios que se han concretado este año se solucionaron fuera de juicio, con un monto de 15 millones 102 mil 175.27 pesos a favor de 437 trabajadores.

Mientras que los convenios dentro de juicio fueron 86 por un monto de 18 millones 684 mil 444.03 pesos, a favor de 90 trabajadores.

Con base en estas cifras, Tlapale Hernández refirió que es importante la firma de convenios de terminación de relación laboral con los trabajadores, con el objetivo de evitar demandas que deriven en laudos laborales que terminan por afectar las finanzas de los ayuntamientos o de otras instituciones públicas.

Por otra parte, informó que en este periodo se radicaron 133 juicios ordinarios, de manera que el TCA tiene 2 mil 130 juicios activos, a los cuales se les da seguimiento para tratar de que los actores lleguen a un acuerdo en el problema de carácter laboral.

Vale referir que en los últimos tres años el número de juicios ordinarios radicados se ha mantenido de alguna manera estable, gracias a que este organismo ha promovido la conciliación en las partes para lograr acuerdos en el corto plazo y así evitar el desgaste que implica el litigio de las demandas.

En el año 2022 se radicaron 450 juicios ordinarios, en 2023 fueron 438 y en 2024 se atendieron 420 casos, lo que marca una ligera tendencia a la baja.

Apuntó que en lo que va de este año el organismo ha emitido 108 laudos laborales, aunque no precisó la cantidad económica de estos fallos porque se actualizan a diario si no los cubre la parte empleadora.