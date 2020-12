Taxistas afectados por pandemia todavía no reciben el apoyo de Crédito a la Palabra

Miembros de Taxistas Unidos del Estado de Tlaxcala aún se encuentran en espera de recibir el apoyo de Crédito a la Palabra, por parte del gobierno federal, para atenuar la crisis económica que enfrentan debido a la pandemia de Covid-19, informó Hilario Molina Díaz, presidente de esta organización.

Por el momento –señaló– el trámite se ha detenido, no han informado nada al respecto, ya que el procedimiento se realiza directamente en oficinas de la Secretaría de Bienestar en la Ciudad de México, a través de una gestión realizada por el Movimiento Nacional de Taxistas que incluyó a trabajadores de esta entidad.

“El apoyo está en stand by, debido a la situación provocada por los desastres naturales registrados en Chiapas y Tabasco, por eso no nos están dando atención, al parecer sería la entrega el próximo año; no nos dicen una fecha segura”, anotó.