¡Tantita madre!

Este es el presidente que dijo que cuando asumiera el poder pediría perdón a nombre del Estado a todas las familias con desaparecidos, el mismo que sostuvo que vendería el avión presidencial y que el dinero sería destinado a la implementación de la justicia, el mismo que dijo establecería un modelo de justicia propio para México y elaborar la verdad alterna, alcanzar la paz, la justicia, resarcir el Estado de derecho y sanar a la sociedad.

El mismo presidente que dijo cambiaría la forma de combatir la inseguridad y la violencia, el que crearía un cuerpo policial unificado, al cual él mismo dotaría de moralidad y ética. El presidente será el que cambie la forma en que trabajan los policías y fuerzas armadas, el presidente con su ejemplo, rectitud y moralidad, él hablaría con ellos para cambiar todo, “porque siendo buenos, podremos ser felices” [sic].

El mismo presidente que primero dijo que no habrá perdón, que no habrá amnistía, que la justicia transicional sería la única forma de acabar con la impunidad, que la paz sin justicia no sería duradera, ni verdadera.

- Anuncio -

El mismo que sostuvo que la transición no debe comenzar con un perdón y amnistía, eso debe llegar al final del proceso, no al comienzo.

El mismo que ha desplegado una perspectiva monetarista de la justicia basada en el reparto equitativo de los recursos, como si se tratara de un corporativismo del olvido.

El mismo presidente que reconoció la ardua tarea de los familiares que buscan a sus seres queridos, pero les solicitó que sí en verdad quieren ayudar al gobierno, deben unirse, los invitó a la unidad, a organizarse. Este emplazamiento asemejó más un sindicato de dolientes que anhela democratizar el dolor y ejercer una justicia monetaria y corporativa. Señaló que sólo así podría seguir el diálogo con él.

Les dijo a los padres que no debe haber más división, polarización y sectarismo, pues como ya no habrá corrupción, tampoco habrá impunidad, sólo así se alcanzará la paz con justicia y dignidad. Incluso, de forma contradictoria, les manifestó que él sí perdonaba, perdón sí, olvido no.

- Anuncio -

Estas palabras siguen siendo un lastre para la justicia transicional y postransicional en la era de la 4T, cierran los debates y las posibilidades de su establecimiento, conminan a la consolidación de organizaciones no gubernamentales y organizaciones civiles para fortalecer a los mediadores del dolor, en la que la fórmula para solucionar las demandas está centralizada en el Estado, los mediadores y el recurso económico.

Esta medida económica de resarcimiento irá eliminando la categoría de desaparecido, creando una ilusión de justicia a través del corporativismo del olvido, preparando el camino para consolidar un perdón sufragado.

Estos dichos del presidente y su estrategia económica romantizan también el camino a la verdad, se le descarga de todo interés político y jurídico, la experiencia de la ausencia se negocia y disemina como demanda en los espacios públicos, descolectiviza las demandas y las individualiza a través de una excesiva monetarización.

El mismo presidente volvió a hacerlo, ese sujeto que ante toda manifestación femenina opta por encerrarse en el Palacio Nacional amurallado para evadir la realidad, esa realidad que no coincide con sus números, con sus datos. El presidente lo volvió a hacer el 10 de mayo, día que se festeja a las madres mexicanas.

“Esta mañanera va a hacer especial, no vamos a informar nada, no vamos a contestar preguntas de ustedes, porque las mamás son primero. Entonces es un día muy especial y queremos ofrecer a todas las mamás un festival hoy días de las madres. La mañanera va a ser un festival para las mamás. Y vamos a llevar a cabo este festival, estoy hablando más despacio que de costumbre para que las mamás se sienten, se acomoden, vean la televisión, en internet, escuchen el radio, por el medio que sea porque va a ser un festival inolvidable con Eugenia León, una mujer, una cantante excepcional llena de arte y de sentimientos. Eugenia León, y todo, todo dedicado a las madres, felicidades y le dejamos el escenario a Eugenia León”.

¿Nuestros hijos dónde están? Gritan afuera de los muros de Palacio los y las integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México que aglutina a más de 50 colectivos. Solicitaron audiencia con el presidente. Encinas y Cordero, cuando terminó el magno concierto de Eugenia León, salieron del Palacio y trataron de paliar el disgusto, los familiares solicitan hablar con el presidente, él les había prometido siempre dialogaría con ellas y ellos, que sería un tema prioritario.

Exigen al presidente vete algunos aspectos retrógrados de la Ley de la Fiscalía General de la República. Mientras tanto, Encinas argumentó que ese tema se discutió esa mañana, en reunión del gabinete y que además vendrá el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que quizá para noviembre de este año.

¡Hijo escucha, tu madre está en la lucha!, fue la expresión de la marcha de familiares de desaparecidos en el centro histórico de la Ciudad de México, exigiendo la búsqueda de sus seres queridos. Solicitando atención integral a los casos, un programa urgente de búsqueda, la atracción federal de los casos, elaborar un censo de reportes de desaparición con cédula de reporte para cada caso, así como la confirmación de una subprocuraduría especial para personas desaparecidas a nivel federal. Así como la creación de un protocolo homologado a toda la República y un programa de atención a familiares de desaparecidos.

Los familiares de desaparecidos parecen no haber entendido el mensaje del presidente, fue muy claro al reconocer la ardua tarea de los familiares que buscan a sus seres queridos, pero recordemos que les solicitó que sí en verdad quieren ayudar al gobierno deben de unirse, los invitó a la unidad, a organizarse, sino, no habrá más diálogo.

Y tal parece que no habrá más diálogos entre el presidente y los familiares de desaparecidos, tal parece que la apuesta es la consolidación de organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles para fortalecer a los mediadores del dolor y solucionar las demandas a través del Estado, los mediadores y el recurso económico como un resarcimiento simbólico.

Esta medida económica irá eliminando la categoría de desaparecido, creando una ilusión de justicia a través del corporativismo del olvido, preparando el camino para consolidar un perdón sufragado.

“Porque las mamás son primero”.

¡Tantita madre!

[email protected]