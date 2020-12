Tania de León, otra mirada de Los Laberintos de Tlaxco

Una mirada distinta de Los Laberintos de Tlaxco es la que ofrece la artista visual Tania de León Yong en su más reciente instalación titulada “Cronografía IV. Tiempo psicológico”, que desarrolló en 2019 y cuya presentación al público se encuentra detenida por la pandemia de Covid–19.

La obra forma parte de la serie “Cronografías. Una bitácora personal del tiempo”, que la creadora oriunda del municipio de Tlaxco inició desde el año de 2016 con la producción de tres instalaciones donde plasma diferentes conceptos del tiempo a través de distintas técnicas de arte visual.

La serie completa puede verse en la página web de la artista www.taniadeleon.com, donde se explica que “el propósito es invitar a la percepción y reflexión sobre el tiempo a través de instalaciones y filmes animados. Cada una de las piezas expone libremente un concepto de tiempo diferente, que por un lado tiene un referente teórico y por otro vincula la forma de construir el tiempo animado utilizando diferentes medios”.

“Cronografías. Una bitácora personal del tiempo” es una serie de instalaciones donde abordo diferentes conceptos del tiempo, para Cronografía I (2016) trabajé tiempo cronológico; para Cronografía II (2016), tiempo genealógico; Cronografía III (2018), tiempo cosmológico, que es el tiempo de las esferas celestes; y Cronografía IV (2019), el tiempo psicológico, explica Tania de León.

En el caso de “Cronografía IV”, la artista comenta que lo realizó el año pasado con apoyo del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (Pecda) Tlaxcala, cuyas reglas de operación establecen que la obra debe ser expuesta al público, situación que no ha sido posible por la pandemia de Covid–19.

“En este último libro, lo que hice es una serie de secuencias fotográficas en Los Laberintos en Tlaxco, y elegí este lugar porque es mi lugar de nacimiento, mi pueblo y (porque) desde pequeña me ha llamado mucho la atención el laberinto por las formaciones que se hacen en la tierra debido a lo árido que es.

“Es una tierra que por la sobreexplotación y la tala desmedida se ha secado de esa manera, sin embargo, tiene partes de paisaje que realmente son, no sé si extraordinarias o bonitas, pero sí estéticamente muy llamativas. Me recuerdan, de alguna manera, la forma del cerebro, las incisiones, los surcos”.

Por esa similitud entre los laberintos y la forma del cerebro, Tania de León explica que lo vinculó con el tiempo psicológico a través de fotografías, algunas realizadas cada 10 segundos, otras cada 30, sin mover la cámara para captar cómo va cambiando la imagen con el movimiento del sol.

“Cronografía IV. Tiempo psicológico es un libro que consta de cinco tomos, un ejemplar de cada uno de ellos. Es un libro grande. Cada pieza mide 48 por 27 por un centímetros cuando está cerrado, pero al abrirlo se extiende a más de 6 metros, por eso es una especie de instalación”, comenta.

“Del Tomo I se realizó una edición de menor formato, 20 ejemplares. La impresión es digital sobre papel de algodón de 180 gramos. La encuadernación estuvo a cargo del taller Hago Libros. La traducción de textos al alemán es de Benigno–Isagani del Río y Palanca”.

El ejemplar va acompañado de un texto donde se describen las características geográficas de los laberintos de Tlaxco, escrito por Martín Munive, también originario de Tlaxco.

“Yo hablé con el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) para ver qué espacio es el más adecuado para la presentación, pero con lo de la pandemia ahora hay que esperar, aunque a mí me gustaría que la presentación sea no solo de este libro sino de toda la serie para que la gente conozca los cuatro ejemplares”.

Tania de León recuerda que su primera exposición fue en 1995 y desde entonces ha presentado su obra a público de distintas partes del país, como Tlaxcala, Ciudad de México, Taxco, Guerrero; así como en otras naciones como Uruguay, Tailandia, España y Alemania, entre otras.

Trabaja principalmente con técnicas mixtas. “Una vez –refiere– un maestro me dijo: a usted lo que le gusta es revolver todo, mezclar todo. Yo le respondí: algo así, más o menos. Pero también me gusta el dibujo, trabajo con fotografía, he hecho mucha animación, y últimamente he estado trabajando con dibujo en realidad virtual; de hecho, la pieza Cronografía III es en realidad virtual. Además, he tenido la fortuna de dirigir proyectos de investigación en realidad virtual, la animación experimental, entonces una sola técnica, no, la mezcla es lo mío”.

La artista tlaxquense considera que la “pandemia, desafortunadamente, evidenció mucho las desigualdades sociales, porque no todo mundo tiene acceso a la tecnología y muchos de los contenidos ahora los venden por internet, entonces, creo que eso acentúa las desigualdades entre los grupos sociales y es lo más duro de la pandemia. Pero creo que podríamos aprovechar esta evidencia para hacer algo al respecto.

“Buscar que toda la gente tenga acceso a la educación, a la información, y aunque no tengo mucha experiencia con niños, sí pienso en la situación complicada que es para los niños aprendan ahora, porque si bien la tecnología está para que aprendan, creo que todos necesitamos las relaciones personales, pero en específico los niños”.

Ante el panorama actual, Tania de León considera imprescindible que los menores de edad “empiecen a entender el mundo desde este distanciamiento social de la enseñanza en línea, (que) me parece todo un reto. Creo que nuestra obligación es enseñarles no solo lo mejor sino darles herramientas para que ellos puedan construir una mejor realidad”.

Tania de León se considera como una “alma nómada” por el cambio de residencia de manera constante en su infancia, pero eso la ha guiado a realizar lo que le gusta, es este caso las artes plásticas y de manera muy particular la animación experimental.

Ha tenido la oportunidad de conocer varios países, entre ellos España, India, Francia y Alemania, ya sea como becaria o como invitada para exponer su trabajo o como maestra en la disciplina de las artes.

“Si me dijeran que tengo que hacer algo toda mi vida, me quedo con el dibujo. Me gusta el dibujo por la inmediatez, disfruto mucho los procesos mentales cuando estoy dibujando y me gusta compartirlo con los chicos cuando lo empiezan a sentir, cuando empiezan a crear, a combinar la vista con el tacto, el tacto con el oído, la vista con el olfato, entonces creo que el dibujo, de una manera inmediata, te da la posibilidad de combinar muchos sentidos”.

Tania nació el 10 de mayo de 1974 en Tlaxco. “Crecí en Tlaxco hasta los 12 años de edad, pero no continuo, pues un tiempo me la pasaba en Monterrey y otro en la Ciudad de México por circunstancias de mis padres. Mi padre fue programador de sistemas y trabajó en la extinta compañía Luz y Fuerza. Mi madre es economista y abogada en Monterrey”.

Tania de León estudió la Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) –hoy Facultad de Artes y Diseño– y se especializó en el área de gráfica, además de tomar talleres de fotografía y escultura.