Tahoneros protestan frente a Palacio de Gobierno; exigen destitución del alcalde

Por enésima ocasión, Tahoneros de San Juan Totolac exigieron al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, la destitución del alcalde Giovanni Pérez Briones, a quien acusaron de presunta corrupción y nepotismo, por lo que demandaron la aplicación de una auditoría al ayuntamiento.

Un grupo de pobladores se concentró frente a Palacio de Gobierno para solicitar la intervención del mandatario. Insistieron en que el presidente municipal los ha afectado al señalarlos como portadores de Covid-19, a través del pan que elaboran de manera artesanal.

Recalcaron que el edil los ha discriminado y “echado tierra”, pues “a donde quiera que vamos Tlaxcala está tachado, nos mencionan, traen su comercio a vender pero viene contaminado. Nos defendemos pero ellos nos responden, su mismo presidente municipal lo dice”.

Aseguraron que nunca han pedido a Pérez Briones que les entregue dinero. “Queremos -subrayó- su destitución porque los impuestos subieron al doble, y se ha apropiado de terrenos”.

Aunque en el momento no mostraron pruebas de sus señalamientos, también recriminaron que el alcalde goce de un “automóvil blindado”; además lo acusaron de supuesto enriquecimiento con recursos del erario de ese municipio. “Es dinero es de allá de Totolac”, reclamaron.

“Somos artesanos del pan de fiesta, pero también somos pobladores y padecemos las carencias que tiene nuestro municipio, el alumbrado público no está al 100 por ciento; seguridad pública no tenemos, hay robos, ellos dicen que están patrullando pero no es cierto”.