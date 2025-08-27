Suspenden plazos al interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial

El pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala determinó la suspensión de plazos y términos en todos los procedimientos que se encuentran bajo su conocimiento, ante la inminente desaparición de este órgano colegiado y la entrada en funciones del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial.

El acuerdo establece que la medida responde a lo dispuesto en el quinto artículo transitorio del Decreto de reforma y adición a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el cual mandató la sustitución del Consejo de la Judicatura por dos nuevas instancias: el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.

Con ello, a partir del miércoles 27 de agosto de 2025 quedarán suspendidos todos los plazos y términos en los procedimientos del Consejo de la Judicatura y de sus comisiones, con excepción de aquellos asuntos de “obvia y urgente resolución”. Según el acuerdo, esto no implica la paralización de la justicia, sino que los trámites quedarán en reserva hasta que los nuevos órganos tengan competencia para resolverlos.

La medida, con la suspensión de términos, tiene que ver con los procedimientos de responsabilidad administrativa de algunos funcionarios, mismos que eran desahogados a través de la Comisión de Disciplina y que ahora va a conocer el Tribunal de Disciplina Judicial. También están las solicitudes que realizan los trabajadores del Poder Judicial por altas en seguro médico, licencias, permisos, mismos solo se atenderán que casos considerados de urgencia.

De igual forma, a partir de esa fecha los escritos o promociones que se presenten en las diversas áreas del Consejo serán recibidos, pero su trámite quedará pendiente de resolución por el Órgano de Administración Judicial o el Tribunal de Disciplina Judicial, salvo que la urgencia justifique su atención inmediata.

El quinto transitorio del Decreto 119 es el eje de la transición ante las nuevas instancias que iniciarán funciones a partir del 1 de septiembre de 2025, por lo que toda mención normativa, administrativa o jurisdiccional del Consejo de la Judicatura deberá entenderse como referida al Órgano de Administración Judicial o al Tribunal de Disciplina Judicial, según corresponda.

Esto significa que los nuevos órganos asumirán de manera automática las facultades que ejercía el Consejo, evitando un vacío legal y garantizando la continuidad de la administración y disciplina del Poder Judicial.

En tanto, los diputados ya alistan el proceso y protocolo para la toma de protesta de magistrados y jueces que entrarán en funciones del próximo 1 de septiembre, dando paso a la conformación de los nuevos órganos del Poder Judicial.