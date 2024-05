Suspende Sindicato 7 de Mayo derechos gremiales a 17 trabajadores por violar los estatutos

La dirigente del Sindicato 7 de Mayo, Karina Erazo Rodríguez informó que fueron suspendidos los derechos sindicales de 17 agremiados –básicamente las personas que integraron el anterior Comité Ejecutivo–, debido a que violaron los estatutos de la organización con sus actos del pasado 3 de mayo durante el festejo de aniversario de este gremio.

“En este momento tomamos decisiones ya, hemos sido muy tolerantes con esos compañeros que no se han querido unir por intereses propios. Han venido a manifestarse y no hemos tomado ninguna acción porque queremos unidad para el sindicato. Pero hay un límite que se rebasó el pasado 3 de mayo y ofrezco una disculpa a los más de 500 compañeros que no pudieron entrar a la rifa”, agregó.

️Anuncia dirigencia del Sindicato 7 de Mayo la suspensión de derechos sindicales de 17 agremiados por incurrir en faltas a los estatutos del gremio pic.twitter.com/zjTpMdxsXi — La Jornada Tlaxcala (@JOrienteTlax) May 14, 2024

Por ello, anunció que se tomó la decisión de suspender de sus derechos sindicales a esos compañeros y pidió a los agremiados que no se dejen engañar, porque ni siquiera conocen el estatuto, “pues están diciendo que se les va a suspender su salario cuando nosotros no somos el patrón, nosotros no suspendemos salarios”.

Enfatizó que el estatuto es claro y “hoy se suspenden sus derechos sindicales con base en los estatutos. Siempre nos hemos manejado con legalidad y así lo haremos”.

En conferencia de prensa la tarde de este martes, Karina Erazo también dejó abierta la posibilidad de denunciar por la vía legal a esas personas por usurpación de funciones y abuso de confianza.

Especificó que la decisión se toma con base en el artículo 6 de los estatutos del sindicato, pues se establece que son obligaciones de los miembros concurrir a las asambleas y demás actos del Comité Ejecutivo y comportarse con orden y disciplina.

En tanto, el artículo 26 refiere que son facultades del Comité Ejecutivo aplicar sanciones y el 75 establece que serán suspendidos los derechos sindicales hasta por tres meses por promover desórdenes en asambleas y congresos con fines dolosos para el sindicato.

Comentó que después de esos tres meses, los agremiados suspendidos de sus derechos tomarán la decisión de unirse al trabajo del sindicato por el bien de la base trabajadora y sino es así el Comité Ejecutivo “seguirá actuando con base en la legalidad”.

Puntualizó que de ser necesario se actuaría penalmente porque los integrantes del anterior Comité Ejecutivo no hicieron la entrega–recepción y además habrían incurrido en usurpación de funciones al emprender acciones sin tener la legalidad como dirigencia del Sindicato 7 de Mayo.

‍↪️Logra CNTE reinstalación del último docente cesado de Tlaxcala por Reforma Educativa de Peña Nieto https://t.co/peGJp8ZTa6 — La Jornada Tlaxcala (@JOrienteTlax) May 14, 2024