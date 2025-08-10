Suspende Coeprist nueve establecimientos en operativo de verificación en hoteles y moteles de cinco municipios

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist) llevó a cabo un operativo de verificación en hoteles y moteles ubicados en los municipios de Totolac, Tetla de la Solidaridad, Tepeyanco, Papalotla y Zacatelco, con el objetivo de supervisar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.

Durante las inspecciones, fueron suspendidos nueve establecimientos por incurrir en diversas irregularidades que representan un riesgo para la salud pública.

Los establecimientos clausurados son: Motel La Catrina, Auto Hotel Moro II, Auto Hotel El Ángel, Motel El Capricho, Auto Hotel Anel, Motel Hare–Ferc, Motel Imperio, Motel Azul y Motel La Roca.

Las principales irregularidades detectadas fueron ausencia del aviso de funcionamiento obligatorio, violaciones a la Ley General para el Control del Tabaco (presencia de ceniceros, colillas y falta de señalización de espacios libres de humo), colchones sucios, habitaciones con humedad visible y falta de certificado de fumigación.

Además, se observaron condiciones de higiene deficientes como sanitarios, regaderas y lavabos con acumulación de sarro y moho, y coladeras sin tapa.

Como medida de seguridad, la Coeprist colocó sellos de suspensión temporal de trabajos y servicios en los accesos principales de cada establecimiento.

Durante el operativo se contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) y de la Secretaría de la Marina (Semar), entre otras corporaciones.

La Coeprist reiteró que estas acciones forman parte de operativos permanentes de vigilancia sanitaria, cuyo propósito es proteger la salud de la población tlaxcalteca.