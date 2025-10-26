Supuestos gestores aún se aprovechan de personas migrantes en retorno para la realización de trámites: Cafami

Norma Mendieta Mendieta, coordinadora del Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (Cafami) señaló que todavía se registran casos en los que supuestos gestores se aprovechan de las personas migrantes en retorno al país, para cobrarles por la realización de trámites que, en ocasiones, son innecesarios.

“Nos encontramos con una familia, en la que la mamá tiene la doble nacionalidad, le dijeron que necesitaba la apostilla (de su acta de nacimiento) si no no había manera, pero en realidad así no es; la señora regresó (a Estados Unidos) y obtuvo la apostilla, hizo un gasto porque tuvo que ir hasta Nueva York”, comentó.

Agregó que Cafami le explicó a esa persona que era innecesario llevar a cabo todo ese proceso que le implicó realizar una inversión importante, así como tiempo. “Se le dijo que fue inútil, no lo requería porque ya podía acceder al programa de dispensa de la apostilla”.

Sin embargo, ella no sabía de la existencia de ese trámite “y esos gestores, con tal de obtener un beneficio económico, supuestamente les dicen qué es lo que tienen que hacer, aun cuando sepan que ya hay un programa” como este en apoyo a migrantes en retorno, pues “dicen, ellos no saben y ahorita nos aprovechamos, hacemos el agosto”.

Respondió que no conoce con precisión la tarifa que cobran esos presuntos gestores, pues hay personas que prefieren no aportar mayor información al respecto ni revelar la identidad de estos, ya que algunos son allegados a sus familiares.

Frente a este tipo de situaciones, el Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena le sugiere a las personas timadas denunciar el hecho, pues tienen el derecho de hacerlo, a fin de evitar que continúe esta forma de operar y buscar la posibilidad de recuperar el dinero pagado por la supuesta ayuda recibida que, en muchos casos, es todo lo contrario.

Así, la también activista y defensora de derechos humanos lamentó que en el estado aún “siguen existiendo casos donde los gestores prometen resolver e incluso dan información errónea” a la población que necesita de asesoría y acompañamiento.

Por estas y otras razones, consideró que una alternativa de solución podría ser que la Coordinación Estatal del Registro Civil (CERC) certifique a “peritos”, a fin de que estos sean los únicos autorizados para efectuar el trámite y que no cobren una cantidad excesiva.

Mencionó que otra problemática con la que migrantes en retorno se topaban era la del pago a traductores para realizar la apostilla, ya que algunos que “sí eran decentes” pedían un pago de 600 a 800 pesos, pero había quienes solicitaban una cantidad de ocho mil o nueve mil pesos.

“Poco a poco se va avanzando en modificaciones para que los costos sean menores para las familias” que regresan de Estados Unidos a Tlaxcala, enfatizó Norma Mendieta Mendieta.

Recordó que mediante el Programa de Dispensa de la Apostilla en el acta de nacimiento, niñas, niños y adolescentes, principalmente, pueden ejercer sus derechos.

Para difundir este programa, en este año se han llevado a cabo jornadas regionales de difusión, ya que todavía no se conoce suficientemente. En esta acción participaron Cafami, el Programa Binacional de Educación Migrante, el Departamento de Registro y Certificación de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) y la Coordinación Estatal del Registro Civil.

Resaltó que Tlaxcala es la única entidad de toda la República mexicana con un esquema de este tipo, ya que en el resto se exige que el acta de nacimiento norteamericana cuente con la legalización de su autenticidad, trámite que implica una serie de dificultades, como el trasladarse nuevamente a Estados Unidos.

La activista recalcó que este programa brinda certeza de que el infante nacido en Estados Unidos y que es hijo de padres mexicanos o tlaxcaltecas, en este caso, podrá continuar sus estudios sin ningún obstáculo por problemas en su documentación.

