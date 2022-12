Supervisó gobernadora obras en Tlaxco que fomentarán el deporte y la convivencia familiar

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros supervisó tres obras en el municipio de Tlaxco, correspondientes al programa de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2022, con una inversión de 2 millones 626 mil pesos, que favorecerá a más de 50 mil 637 habitantes; espacios ideales para fomentar el deporte y la convivencia familiar.

En gira de trabajo por las comunidades de San José Atotonilco y las colonias Iturbide, Postal y Vista Hermosa, la mandataria local dio a conocer diversos logros en el estado, donde resaltó que hay una cifra histórica de 2 mil 500 millones de pesos en obras.

Además, Cuéllar Cisneros resaltó acciones en salud, seguridad, educación, deporte, turismo, sectores vulnerables, desarrollo económico, campo y empleo, principalmente.

Ante los habitantes, afirmó que es una gobernadora cercana a su gente y no una representante de escritorio, “gracias por dejarme ser su gobernadora y soy la gobernadora mejor calificada del país, eso solamente se refleja si yo puedo estar cerca de ustedes. Yo estoy aquí, no en un escritorio, para qué me quieren ahí, mejor vengo aquí a preguntarles sus necesidades”.

La mandataria local destacó que en Tlaxco se han invertido más de 100 millones de pesos en caminos y 9.8 millones de pesos en vías rurales, con lo que buscan dar respuesta a las necesidades del municipio; además se comprometió a trabajar a favor de los 60 municipios, donde todos en el primer año de su gobierno tuvieron beneficios de las 541 acciones que se desarrollaron a nivel estatal.

“Fue muy premiado Tlaxco y me da tanto gusto porque hay muchas necesidades en el municipio; y se hizo por el cuidado de los recursos, al hacer más con menos, sobre todo se cuidó que no se gastara en cosas superfluas, porque el recurso debe ser realmente para el pueblo”, indicó.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Infraestructura (SI), Alfonso Sánchez García expuso que estos espacios garantizan el desarrollo de la actividad física, donde se impulsa la salud y el bienestar corporal, además de que son un nicho de oportunidades para el desarrollo social de niñas, niños, jóvenes y de la población en general.

Detalló que San José Atotonilco contará con una cancha de baloncesto, fútbol y voleibol, una portería y gradas. En la colonia Iturbide se edificará una cancha de usos múltiples para entrenar, jugar y convivir sanamente, además de que se colocará concreto de primera calidad y alta resistencia.

Asimismo, señaló que en la colonia Postal y Vista Hermosa se trazó y se niveló el terreno, donde se colocó malla ciclónica, un multijuego infantil, además colocarán aparatos para ejercicio, pasto sintético y bancas metálicas.

“Los parques públicos como estos, son espacios donde la interacción y convivencia social promueven el crecimiento de todas y todos los habitantes de las comunidades de Tlaxcala”, puntualizó.

Durante el recorrido estuvo presente el alcalde de Tlaxco, Armando Flores López, quien reconoció el trabajo que ha hecho la mandataria, que, en este primer año de gobierno, ha visitado la demarcación en 13 ocasiones para entregar obra y apoyos, entre otros beneficios para los ciudadanos.

También acompañaron la gira la diputada local del distrito II, Diana Torrejón Rodríguez; los presidentes de las comunidades de San José Atotonilco Lorenzo Rodríguez Sánchez; de la Colonia Iturbide, Isauro Sánchez Salinas, y de Postal y Vista Hermosa, Armando Matamoros Hernández; además de los pobladores de cada lugar.