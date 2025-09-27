Sábado, septiembre 27, 2025
Supervisan ruta del Medio Maratón Internacional Tlaxcallan: 500 Años

La Redacción

Personal del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), en coordinación con elementos de Guardia Nacional (GN), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y representantes municipales, realizaron un recorrido de supervisión por la ruta del Medio Maratón Internacional Tlaxcallan: 500 Años, con la finalidad de garantizar la seguridad de corredores que participarán en esta fiesta deportiva, el próximo domingo 5 de octubre.

Durante el recorrido se identificaron puntos críticos y se acordaron cierres intermitentes en vialidades de Tlaxcala capital y Tepeyanco, a fin de salvaguardar la integridad de los atletas que competirán en las distancias de 21, 10 y 5 kilómetros.

Los cortes a la circulación iniciarán desde las primeras horas del domingo en la avenida Benito Juárez, avenida Independencia y el primer cuadro de la capital, donde se instalará la salida y meta de la competencia.

A las 5:30 horas se cerrarán la calle Lira y Ortega, así como la avenida Miguel Lardizábal y Uribe hasta el Museo de Artesanías. En estas vialidades se contempla un cierre de aproximadamente tres horas para dar espacio a que los corredores realicen el recorrido.

Además, del Bulevar Mariano Sánchez hasta las Escalinatas de los Héroes, la avenida Vicente Guerrero, Bulevar Tepehitec, hacia la Central de Autobuses, Libramiento Instituto Politécnico Nacional y avenida Politécnico; así como en la carretera federal Puebla–Tlaxcala y avenida Reforma. En esta zona, las vialidades se abrirán aproximadamente a las 9 horas.

La circulación será normal desde el Bulevar del Maestro hacia la carretera Tlaxcala–Puebla, con desvíos habilitados hacia el centro de la capital.

El gobierno del estado exhorta a la población a tomar precauciones y prever sus traslados para evitar contratiempos.

El Medio Maratón Internacional Tlaxcallán: 500 años reunirá a atletas locales, nacionales e internacionales, consolidándose como una de las competencias más relevantes del calendario deportivo de Tlaxcala y un escaparate para proyectar al estado como destino deportivo y turístico.

