Supervisa STPS que no labore más del 30 por ciento del personal en empresas con actividades no esenciales

Debido a que el semáforo epidemiológico está en color naranja en Tlaxcala, inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) supervisan que no labore más del 30 por ciento del personal en las empresas con actividades no esenciales, con el objetivo de evitar contagios de Covid–19.

En promedio se visitan al día cinco empresas con actividades no esenciales para verificar que no haya hacinamiento entre los trabajadores, esto es, que no se rebase el 30 por ciento de la población laboral y además que no trabajen personas mayores de 60 años de edad, en estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática.

Empero, la STPS no aplica en este momento sanciones a las empresas que incumplan los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, en virtud de que están suspendidos los plazos legales por la contingencia sanitaria, aunque sí se hará en cuanto se habiliten los términos procesales.

Mientras tanto, se dejan los puntos a cumplir a los centros laborales y en caso de no atenderlos, se procede a la suspensión de la empresa y ésta alegará si la acepta o no; si la acepta, entonces se reabrirá hasta que cumpla con los lineamientos.

Los lineamientos técnicos son de aplicación general para todos los centros de trabajo y tienen por objetivo establecer las medidas específicas que las actividades económicas deberán implementar en el marco de la estrategia general para la Nueva Normalidad, a fin de lograr un retorno o la continuidad de las actividades laborales seguro, escalonado y responsable.

Cabe señalar que para la elaboración de los lineamientos, se contó con la participación coordinada de la Secretaría de Salud (Ssa), la STPS, la Secretaría de Economía (SE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con el fin de que los centros de trabajo puedan identificar las medidas obligatorias para el retorno o la continuidad de sus labores, se contemplan cuatro dimensiones que deberán considerarse: el tipo de actividad (esencial o no esencial), el tamaño del centro de trabajo, el nivel de alerta sanitaria de la ubicación del centro de trabajo, así como sus características.

Asimismo, se incluyen listas de comprobación de medidas que facilitan a todos los centros de trabajo la identificación de las medidas necesarias a implementar, recursos de capacitación (CLIMSS) y de asesoría por parte del IMSS, y un mecanismo en línea a través del cual los centros de trabajo esenciales deberán obligatoriamente autoevaluar su cumplimiento, y el resto de los centros de trabajo lo podrá hacer de forma voluntaria (obtener distintivo IMSS).

Finalmente, en el entendido de que las actividades y las características de los centros de trabajo son diversas, se contempla la posibilidad de que para cada sector de la economía se puedan desarrollar lineamientos específicos sobre promoción y protección de la salud, los cuales podrán responder a las particularidades de cada sector. Los lineamientos sectoriales de carácter específico que llegasen a publicarse tomarán siempre como referencia los contenidos incluidos en estos lineamientos técnicos, cuya aplicación es de carácter obligatorio.