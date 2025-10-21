Supervisa Protección Civil medidas de seguridad en “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025”

Lunes, octubre 20, 2025
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) inició los trabajos de supervisión preventiva en las instalaciones del recinto ferial, como parte del operativo previo a la inauguración de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025”, con el objetivo de salvaguardar la integridad de visitantes, comerciantes y personal.

El titular de la CEPC, Juvencio Nieto Galicia informó que personal especializado realiza revisiones estructurales, de las instalaciones eléctricas y de gas, así como de las salidas de emergencia, a fin de garantizar que los espacios cumplan con las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de las actividades programadas.

Nieto Galicia precisó que la CEPC mantendrá revisiones constantes a los juegos mecánicos una vez instalados, verificando que cuenten con los protocolos y medidas de seguridad requeridas para su correcta operación. Además, durante el desarrollo de la feria, se llevará a cabo un monitoreo permanente y la instalación de un Puesto de Mando, encargado de coordinar la atención inmediata ante cualquier eventualidad.

El funcionario estatal destacó que, como parte de las acciones preventivas, la CEPC inició en la primera semana de octubre capacitaciones dirigidas a propietarios y encargados de restaurantes, bares y establecimientos fijos con venta de alimentos y bebidas alcohólicas.

Estos cursos, bajo el tema “Brigada Multifuncional”, incluyen primeros auxilios, prevención de incendios y evacuación, con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención y la respuesta oportuna ante emergencias.

Las acciones preventivas forman parte del operativo interinstitucional implementado por la CEPC, en conjunto con autoridades estatales y municipales, para garantizar un ambiente seguro y ordenado para las familias que asistan a disfrutar de la tradicional feria.

Finalmente, la CEPC reiteró su compromiso con la seguridad de la población tlaxcalteca e invitó a visitantes y comerciantes a seguir las recomendaciones preventivas emitidas durante todo el evento para evitar incidentes.

