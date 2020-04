“Supérate Mujeres” podría llegar a quienes no requieren apoyo en esta emergencia, advierte Charrez

El nuevo componente “Supérate Mujeres” creado por el gobierno estatal, en automático deja fuera a personas que necesitan apoyo en esta emergencia sanitaria, toda vez que prevé otorgarlo a quienes fueron beneficiarias de Prospera; sin embargo, durante la operación de ese programa se detectó que en realidad muchas de ellas no lo requerían, advirtió Yeny Charrez Carlos, directora de la organización Mujer con Poder.

La tarde de este martes, Marco Antonio Mena Rodríguez, titular del Poder Ejecutivo local, también anunció la institución de un Fondo de Emergencia contra el Covid-19 y uno de Apoyo Temporal a Personas Contagiadas por el virus.

“Todas las acciones a favor en esta contingencia por el coronavirus están bien, son de buena voluntad, pero es necesario algo más genérico, porque toda la población y todos los sectores están en una situación complicada”, enfatizó Yeny Charrez.



Señaló que con base en la información del gobierno del estado, difundida en medios de comunicación, se da a conocer la creación de un componente más del programa estatal “Supérate” diseñado al combate de la pobreza extrema y que explica que está dirigido a jefas de familia como una medida de apoyo económico mensual, aunque no especifica el monto que se distribuirá.

Además –indicó– señala que será otorgado a personas que formaban parte del programa Prospera, pero que ahora ya no reciben ese beneficio bajo la nueva modalidad denominada Becas Benito Juárez, y que tampoco están inscritas en “Supérate”.

“Pero son necesarias reglas de operación, porque en Prospera se detectó que muchos beneficiarios en realidad no requerían del recurso, varios eran servidores públicos, por eso debe realizarse una verificación previa para que la ayuda no llegue a esos”, acentuó.

Opinó que este apoyo “debe ser más abierto y ubicar muy bien a las familias; entender que si operan este componente bajo el esquema de lo que fue ese programa federal, podría haber mucha gente que no lo necesite”.

Mencionó que la sustitución de Prospera por las Becas Benito Juárez “hizo que muchos más niños y niñas hoy ya tengan el acceso a esta ayuda económica”.

Por eso –resaltó– es importante que el gobierno del estado informe con precisión la forma en que “Supérate Mujeres” va a operar durante esta emergencia sanitaria, está bien, pero la situación de la pandemia está pegando a todas y a todos, por lo que la aplicación de los recursos debe optimizarse.

Lamentó que en automático ya se dejó fuera a familias que no estaban empadronadas en Prospera. Asimismo, anotó que generalmente hay jefas del hogar “que no están buscando ayuda gubernamental ni financiamiento a proyectos; no por desinterés sino porque existe un control partidista o no conocen a algún enlace”.

Recalcó que en las familias tlaxcaltecas existe mucha incertidumbre en cuanto al suministro de energía eléctrica y agua potable, ante la posibilidad de que sea suspendido el servicio por falta de pago; y que también la tienen en el tema de la renta de inmuebles, pues no saben si les darán una prórroga para ponerse al corriente, al igual que en el cumplimiento de impuestos. “¿Cómo se va a atender esta circunstancia?”.