Suman ya más de 30 aspirantes a presidencia del ITE

Al menos 30 personas ya se han registrado al proceso que lleva a cabo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para designar al nuevo presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), lo cual deberá ocurrir, a más tardar, el 1 de febrero del año 2023.

A un día de que venza el plazo legal establecido en la convocatoria de este nuevo proceso, la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del INE, ya ha remitido ese número de folios, por lo que el número total de aspirantes a ocupar la vacante que dejó, desde el pasado mes de septiembre, Elizabeth Piedras Martínez, podría incrementarse.

De acuerdo con la convocatoria, a través de la cual los consejeros del INE reponen el proceso que debió concluir el pasado 22 de agosto, este 4 de noviembre culmina el registro de aspirantes.

La convocatoria establece que podrán participar todos los ciudadanos mexicanos que tengan pleno goce de sus derechos civiles y políticos; estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente; tener más de 30 años cumplidos al día de la designación; poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura y gozar de buena reputación y no haber tenido condena por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial, así como ser persona originaria de Tlaxcala o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, entre otros.

Además, los aspirantes tendrán que ser personas que no hayan sido candidatos ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular, en los cuatro años anteriores a la designación y no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación o inhabilitación para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local y no ser persona inscrita o tener registro vigente como persona deudora alimentaria morosa, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda ante las instancias que así correspondan.

De acuerdo con esas reglas, el 18 de noviembre, los consejeros del INE a través de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales, realizarán la publicación de lista de personas aspirantes que cumplen con todos los requisitos legales, mientras que el 26 de noviembre será la aplicación de examen de conocimientos por parte del Ceneval y el 30 de noviembre darán a conocer los resultados de dichas evaluaciones.

Quienes hayan obtenido calificaciones aprobatorias participarán en la realización de un ensayo, el cual se hará el próximo 3 de diciembre, mismo que será evaluado por El Colegio de México, quien dará a conocer los resultados el 13 de diciembre y los finalistas, serán entrevistados por los consejeros conforme a las fechas que en su momento apruebe la comisión respectiva.

Con todo este proceso, a más tardar el 1 de febrero de 2023, el Consejo General del INE hará la designación de la persona que ocupe la presidencia del ITE por un periodo de siete años.