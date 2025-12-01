Suicidio en adolescentes es muy grave; se registran dos por mes: SEPE

Al reiterar que un tema “muy grave” es el suicidio de menores de edad, pues cada mes se registran al menos dos sucesos, Homero Meneses Hernández, titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), acentuó que sobre el caso del joven Fernando N., ya hay un dictamen ministerial, el cual es la versión oficial.

En torno a los hechos ocurridos la semana pasada, por el hallazgo sin vida de Fernando N., alumno del plantel 07 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) de Tzompantepec, de quien la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) concluyó que supuestamente se quitó la vida al ahorcarse y que las quemaduras en su cuerpo fueron posteriores al fallecimiento, el funcionario dio algunos pormenores en entrevista colectiva.

Remarcó que la FGJE ya emitió un dictamen en este sentido, pero “tengo entendido que eso no gustó a la familia”, pues no se sintió satisfecha ni atendida. “Están en su derecho”.

Sin embargo, contestó tajante que confía en los peritos de la FGJE, por lo que la versión de esta institución es la oficial, más allá de otras, como la que indica que fueron compañeros de ese joven los responsables de los hechos.

En torno a otras hipótesis, recalcó que las respeta y las entiende “desde el dolor”, pero se debe observar la que deriva de estudios científicos, periciales y forenses.

Sostuvo que el director del plantel donde Fernando N., estudiaba, sí conoce los protocolos de actuación ante situaciones de este tipo y que ya pidió que sea reubicado, debido a que fue agredido verbalmente y jaloneado por personas en una trifulca, así como amenazado. “Temo por su seguridad… repruebo de manera categórica” la violencia contra maestros y directivos, pues así no habrá solución.

Comentó que una medida que se ha tomado es que las clases sean en línea, por lo que confió en que antes de que concluya esta semana se regrese a las aulas. Afirmó que las cámaras de videovigilancia del plantel ya están bajo disposición de la FGJE y recordó que está prohibida la difusión del contenido de las grabaciones, a fin de proteger datos personales.

En el caso de la estrategia de entornos escolares con bienestar, señaló que se requiere el respaldo social, pues “no me ha sido sencillo” incorporarla porque hay desconfianza en cuanto a la intervención de abogados mediadores, psicólogos y trabajadores sociales.

Meneses Hernández remarcó que el suicidio en personas menores de edad es un tema “muy grave”, ya que cada mes se registran al menos dos, por sendos motivos. Citó que hace 15 días hubo uno en San Cosme Xaloztoc.

“Estoy muy alarmado, una secundaria donde tuvimos, en menos de un año, tres consumados; hace dos años tuvimos en una telesecundaria dos en menos de dos meses; no saben qué impotencia se siente, qué frustración, molestia con uno mismo, porque ahí fallamos todos, nadie puede sentirse ajeno”. El titular de la SEPE reiteró que se debe buscar la reconciliación social y la reconexión familiar.

Antes, durante la entrega de equipo a comedores en una escuela de San Isidro Buensuceso, San Pablo del Monte, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros remarcó que la historia de este país se funda en la cultura originaria, la cual hoy sostiene a México y por eso “es muy importante seguir trabajando en la unidad familiar, en el diálogo, en los valores, en el trabajo en equipo, que veamos siempre todos por los demás”.

Dijo que de esta manera la ciudadanía es la única que va a recomponer el tejido social” y que es muy importante que regresen los valores, pues tiempo atrás había mayor respeto a maestros, ya que en la actualidad si un alumno llega a su casa a decir a su mamá que lo regañó un docente, “al otro día ya está haciendo todo un mitote para ver cómo lo sacan o qué hacen, llegan con una grosería”.

También, mencionó que antes los tiaxcas o abuelos eran quienes mandaban y que ahora se les dice a las infancias que ya no les hagan caso. “Sigamos –subrayó– trabajando todos los días por los valores”, si es que “queremos que nuestros niños no salgan a las drogas, démosle esos cimientos desde casa, para que les demos las armas y sean hombres y mujeres de bien”.