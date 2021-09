Se han suicidado 550 personas en una década en el estado; 57 lo intentaron entre 2020 y 2021

En diciembre de 2020, antes de colgarse de un árbol, Roberto N. escribió un mensaje para pedir perdón a sus familiares por la decisión tomada y que fuera sepultado junto a su padre, según notas periodísticas publicadas en diversos medios de comunicación locales.

En una década 550 personas se han quitado la vida en la entidad tlaxcalteca, de las cuales 434 eran hombres y 66 eran mujeres; el principal método utilizado fue el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación. En tanto, en el periodo 2020-enero/ agosto de 2021, al menos 57 intentaron suicidarse.

A propósito del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, cada 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que el estado tiene una tasa de 4.9 por cada 100 mil habitantes.

En 2010 (año con el número más bajo) se reportaron 31 sucesos de este tipo; en 2011, 51; en 2012, 44; en 2013, 40; en 2014, 53; en 2015, 52; al igual que en 2016; en 2017, 55; lo mismo que en 2018; en 2019, 65 (la cifra más alta) y en 2020, 52.

El ahorcamiento es la modalidad más recurrente por quienes deciden quitarse la vida; le siguen, disparo de arma de fuego, envenenamiento y “otras causas”, indica el Inegi.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que entre 2020 y de enero a agosto de 2021 ha recibido 57 reportes de personas radicadas en el estado, ya que en algún momento pretendieron suicidarse.

De la totalidad, 81 por ciento son mujeres y 18 por ciento son hombres; pero de este universo 43 por ciento son menores de edad, otro 24 por ciento se encuentra en el rango de 18 a 20 años; 10.8 por ciento en el de 21 a 25 años, y en proporciones menores están los de los segmentos de 26 a 30, de 31 a 35, de 36 a 40 y de 46 a 50 años.

Los motivos principales son la desesperanza, con 13.5 por ciento; problemas emocionales, con 8.1 por ciento, al igual que la violencia familiar, y la ansiedad, el duelo y el delito sexual, con 5.4 por ciento, cada uno.

El año pasado 20 personas acudieron al Consejo y en 2021 han sido 37, hasta el pasado mes. Del total, 21 por ciento lo hizo vía telefónica y 78 por ciento mediante WhatsApp.

La organización puntualiza que estos son los perfiles de quienes han buscado ayuda inmediata, sensible y profesional, en un momento de crisis emocional, para prevenir y evitar hacerse daño.

Expone que estos datos del programa DISÍ a la Vida revelan un incremento de 120 por ciento en solicitudes de apoyo psicológico frente a la ideación o planeación de suicidio de enero a agosto de 2021, respecto del mismo periodo de 2020. Estas cifras se obtienen de información recabada en la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza 555533-5533, para ambos casos.

Cuando comenzó la pandemia de Covid-19, en 2020, expertos consideraron un aumento en casos de suicidio por afectaciones emocionales: “depresión, desesperanza, como consecuencia de la pérdida de empleo, crisis económica, reducción del contacto interpersonal, cambios en estilos de vida, organización en el hogar y conflictos familiares que ya se presentaban”.

Pero asienta que estas situaciones “son más fuertes” en mujeres, al quedar más expuestas a la violencia en el hogar, lo que puede provocar depresión y aislamiento, entre otras cosas; además de que ha sido el sector que más despidos laborales ha enfrentado.

Enfatiza que dos de cada cinco reportes corresponden a menores de edad e identifica un incremento de 29 por ciento entre 2020 y 2021. De los casos atendidos, identificó que en 46 por ciento hubo intento en casa, “por lo que existe gran posibilidad de prevenir”.

En todos —abunda— existe y ha existido una amplia ventana para prevenir la conducta suicida, “cuando advertimos cambios profundos en el comportamiento o expresiones frecuentes, respecto del desinterés por vivir, es momento de intervenir, hablar, apoyar y buscar ayuda especializada”, aseveró Salvador Guerrero Chiprés, presidente de este Consejo Ciudadano.

Expone que el aumento en los reportes muestra que hay un interés mayor por la salud mental, por lo que como familia y comunidad se debe estar más atento “a todas las necesidades y manifestaciones de quienes nos rodean, sin minimizar las señales de alerta ni normalizar cambios de conducta”.

Por su parte, Juan Carlos Guzmán Sánchez, miembro de Depsitlax A.C. y coordinador de la Clínica de Bajo Costo, reconoce que en el estado no hay un organismo específico para atender situaciones en crisis, como en Puebla, donde incluso hay una línea de atención de emergencia para personas en situación de intento de suicidio o de ansiedad. “Es de las cosas que se requerirían en Tlaxcala” para que sea el primer acercamiento.

Precisa que hasta ahora esta asociación no ha registrado una manifestación explícita de intento de suicidio en el momento de hacer contacto, sino durante el proceso terapéutico se identifica un antecedente o situación relativa. Por tanto, al no ser este tema el motivo inicial de la consulta, no se ha cuantificado el número de personas con esta pretensión.

Resalta la importancia de entender que en el suicidio existe la ideación y la planeación; en la primera se trata generalmente de solo un dicho coloquial para describir una situación, “como el decir, ¡me quiero morir, tengo mucho trabajo!”.

O —agrega— que con cierta frecuencia pase por la mente el ya no querer vivir. “Hasta ese punto, si no existe una planeación, podría decirse que el riesgo es latente pero bajo”.

Sin embargo, cuando la persona además de tener pensamientos repentinos desarrolla ideas de cómo le gustaría morir, es decir, ya planea hacerlo; por tanto —realza—, habría que determinar en qué grado, pues en ocasiones nada más son destellos, pero en otras lo hace de manera más elaborada, por ejemplo, si decide usar un arma de fuego comienza a investigar dónde la compra y cuánto cuesta.

“En este caso el peligro es inminente”; por otra parte —añade—, están quienes han tenido intentos suicidas, porque lo pensaron, lo planearon y lo llevaron a cabo, pero no les resultó, por lo que se encuentran en un riesgo alto y latente. Un paciente con esta idea requiere atención integral, con acompañamiento de un psiquiatra, un psicólogo y probablemente un nutriólogo, pues es necesaria la colaboración entre los tres, recalca.