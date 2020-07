Sugiere IMSS lavar la ropa de uso cotidiano con detergentes para eliminar presencia de virus

Durante la emergencia sanitaria es necesario tener un estricto control de higiene, pero se puede seguir la rutina acostumbrada de lavar la ropa que normalmente usamos con detergente normal y con las indicaciones para ello según el tipo de tela, ya que es suficiente para eliminar los virus que pudiera alojar, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al respecto, el médico supervisor en Epidemiología, Gabriel Durán Romero señaló que hasta ahora se ha dicho que el SARS–CoV2 puede durar de 24 a 48 horas en la ropa y superficies similares.

Explicó que los virus pueden caer en la ropa después de ser liberados al aire, a través de las gotículas que expulsa un enfermo al toser o estornudar, pero sería necesaria una gran cantidad de ellos para que represente un peligro al lavar la ropa.

Puntualizó que la excepción se da cuando se está en contacto directo con un enfermo, y para ello es recomendable usar guantes cuando se limpien las pertenencias, y es recomendable no sacudir las prendas.

De igual forma, sugirió separar la ropa de una persona enferma con Covid–19 de la del resto de los habitantes de la casa. “El simple hecho de dejar la ropa reposar un rato también reduce el riesgo, porque el virus se secará y se desintegrará”.

También comentó que hasta el momento se sabe que el virus sobrevive hasta los 56 grados centígrados, por lo que las autoridades recomiendan que el lavado sea a temperaturas entre los 60 y 90 grados centígrados.

Indicó que para quienes no trabajan en entornos de alto riesgo, no estuvieron en contacto con varias personas o expuestos con el virus, la evidencia disponible hasta ahora coincide en que no es necesario lavar la ropa después de regresar de viajes rutinarios a la tienda, supermercado, la farmacia o caminar por la colonia.

Pero quienes trabajan en hospitales u otros lugares donde es probable que haya una alta concentración del virus, así como los que tuvieron contacto con varias personas o en lugares donde no se pudo cuidar la sana distancia, como por ejemplo en el transporte público, se les aconseja cambiar la ropa de calle y tomar un baño una vez que se ingrese al hogar y antes de tener contacto con algún miembro de la familia.

El calzado es un foco de transmisión, por lo que al llegar a casa, se recomienda retirarlos después de limpiar las suelas en una jerga o tapete impregnado con solución de cloro, y puntualizó la importancia de limpiar o desinfectar los objetos personales que pueden estar contaminados, como la bolsa, portafolios, llaves y celular.

Durán Romero pidió a la población continuar con las medidas de sana distancia, el uso de mascarillas y la higiene de manos. “Nunca hay que olvidar la importancia de la prevención y el autocuidado es nuestra responsabilidad”.