Suben 80 por ciento las ventas en restaurantes por convivios de fin de año: Canirac

Los establecimientos del sector restaurantero han tenido un incremento de 80 por ciento en sus ventas durante este mes de diciembre por los convivios navideños y de fin de año, reportó el presidente de la delegación Tlaxcala de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Javier Zamora Ríos.

“Sí nos está yendo bien, hay un repunte por los festejos de fin de año de las empresas y de la ciudadanía, eso nos tiene contentos. Empezamos a recuperar un poquito, pero tenemos miedo de que haya un repunte de Covid–19, la influenza y catarros, si bien la enfermedad ya no es tan mortal como ocurrió en los años anteriores”, mencionó en entrevista.

No obstante, dijo que al interior de los establecimientos se mantienen las medidas sanitarias para garantizar seguridad a los comensales.

Zamora Ríos estimó que las ventas han aumentado 80 por ciento en diciembre, “no estamos al 100 por ciento, no estamos como en otros años como en 2018 y 2019, pero ya mejoró considerablemente con respecto a lo que tuvimos durante los años de pandemia”.

- Anuncio -

Los clientes han solicitado a los restaurantes desayunos, comidas y cenas, “es de todo, pero en términos económicos no vamos a recuperar este año lo que hemos perdido a causa de la pandemia, cuando menos vamos a necesitar un año completo, eso si todo va bien, para recuperar lo perdido, este año no dio porque a inicios de 2022 no se tuvo la afluencia deseada”.

El dirigente de la Canirac indicó que ha habido contratación de personal eventual por el incremento en las ventas, pero no se recuperará la plantilla completa de colaboradores que tenían antes de la pandemia, porque tienen miedo de arriesgarse y por eso sólo contratan eventuales.

- Anuncio. -

En los restaurantes grandes las nóminas son de 50 mil pesos en promedio con 20 o 30 empleados, pero en los pequeños son cinco y en estos casos son familiares y si llegan a contratar son empleos eventuales.