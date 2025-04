Sube el precio del kilo de tortilla de 18 a 20 pesos en el mercado capitalino

Locatarios del mercado Emilio Sánchez Piedras de la ciudad de Tlaxcala ajustaron el precio del kilo de tortilla de 18 a 20 pesos, esto es 11.1 por ciento, a partir del lunes 14 de abril, debido al incremento que han tenido en los insumos como el maíz, energía eléctrica, refacciones y combustible.

Al respecto, Ciro Rodríguez Sánchez, propietario del local Ceci del mercado municipal “Emilio Sánchez Piedras”, expuso que esta medida se tomó a raíz de los incrementos en los insumos y tras el consenso entre los locatarios.

Explicó que los locatarios de la industria de la tortilla en este centro de comercialización se estableció porque desde diciembre pasado comenzaron a comprar el maíz a un precio mayor, pues pasó de 7 mil 800 pesos a 8 mil 700 pesos la tonelada.

También, la tarifa de energía eléctrica y el precio de la gasolina y las refacciones han ido al alza, por lo que estimó que ha habido 15 por ciento de aumento promedio en el costo de los insumos.

Rodríguez Sánchez agregó que hay personas que consideran que se utiliza maíz transgénico o híbrido, lo cual no es correcto, porque en el segundo caso se requiere de más energía eléctrica para molerlo, ya que es “más duro”.

Dijo que los negocios que utilizan máquina para la elaboración de tortilla utilizan maíz Sinaloa, Bajío e Hidalgo.

Agregó que los consumidores han tomado a bien el incremento, “pues ya estaban sabedores de que habría un aumento, por lo que ahorita sí tenemos ventas, no como otras fechas porque es temporada vacacional, pero gracias a dios sí tenemos ventas”.

Refirió que la mayoría de los locatarios compra el maíz a dos o tres distribuidores que lo traen de Apizaco y San Martín Texmelucan, pues son quienes “se encargan de llenar nuestras bodegas donde almacenamos este insumo”,

Recalcó que no ocupan maíz híbrido no tanto porque no reditúe, sino que esta variedad no deja trabajar bien el molino, lo hace más lento y es más gasto de luz, tarda más en la molienda.