Sube de 14 a 16 pesos el kilo de la tortilla en Tlaxcala, Zacatelco y Chiautempan: Carit

El kilo de tortilla subió de 14 a 16 pesos en los municipios de Tlaxcala, Chiautempan y Zacatelco desde la semana pasada, lo que representa un ajuste de 12 por ciento, luego de que industriales de este sector sostuvieron una reunión con funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para exponer los motivos de este ajuste al precio de su producto.

Al respecto, el presidente de la Cámara Regional de la Industria de la Masa y la Tortilla (Carit), Cruz Mora Avendaño explicó que en una reunión en la ciudad de Puebla los afiliados explicaron a los funcionarios de la Profeco que el precio del gas LP subió de 11.20 a 14 pesos el litro en el transcurso de este año, el maíz de calidad pasó de 5 mil a 8 mil pesos la tonelada, la energía eléctrica de 3.15 a 3.85 pesos el kilowatt y la gasolina de 18.50 a más de 20 pesos, por lo que ya era insostenible el precio de 14 pesos el kilo de su producto.

“El precio del producto ya se movió con la venia de la autoridad, en este caso de la Profeco. La semana pasada nos reunimos en la ciudad de Puebla y planteamos nuestra problemática, dijimos que era insostenible nuestro precio y nos dijeron, ‘bueno, adelante, no se muevan tan drástico, no llegar a los 20 pesos’ y acordamos que no llegaríamos a ese precio porque sería un golpe muy fuerte a la economía de las familias”, explicó.

- Anuncio -

Mora Avendaño indicó que en Apizaco el precio de la tortilla se había subido a 18 pesos el kilo y “tuvieron unos problemitas”, por lo que “al parecer” también se bajaron a 16 pesos, en Huamantla y en Calpulalpan está entre 14 y1 6 pesos el kilo de la tortilla.

En el caso de Zacatelco, Tlaxcala y Santa Ana Chiautempan, los productores ajustaron el precio a 16 pesos el kilo.

Para el dirigente de la Carit, el precio del kilo de tortilla debería ser de 20 pesos, pero el sector no quiere dañar tanto la economía de las familias, sobre todo de las más pobres.

“Esperamos que el año que viene se den buenas propuestas en materia energética y los energéticos disminuyan su precio”, mencionó.

- Anuncio -

Citó que el gas ha subido de precio de manera “endemoniada”, en alrededor de 30 por ciento, “eso es muy preocupante en cuestión de nuestras ganancias”.

En el caso del maíz, expuso que al inicio de 2021 el grano más caro por cuestiones de calidad lo compraban en 5 mil o 5 mil 500 pesos la tonelada, ahora el más caro lo adquieren a 8 mil pesos, casi 40 por ciento de alza, pero “lo tenemos que comprar porque el que sale de la región es maíz criollo y el problema que tenemos es que no lo venden limpio, lo quieren vender con todo el desperdicio y a nosotros nos perjudica bastante, por eso no se compra el local porque desgraciadamente no está limpio”.