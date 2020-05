Hay sub registro de muertes y ausencia de pruebas de Covid-19 en Tlaxcala: PRD

En Tlaxcala existe un sub registro de muertes y de contagios por Covid-19, además de que son muy pocas las pruebas que se hacen a la población para detectar el coronavirus, por lo que sería un riesgo y un “error garrafal” regresar a la actividad económica y educativa en la entidad, sostuvo el presidente estatal del PRD, Juan Manuel Cambrón Soria.

Asimismo, el líder del sol azteca consideró que el gobierno del estado y el mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez “están navegando a ciegas” en torno a la pandemia, ya que el número de pruebas para detectar a los enfermos son muy bajas, lo que impide tomar decisiones en la materia de manera asertiva.

“En Tlaxcala estamos navegando a ciegas. Hay pocas pruebas, no tenemos un dato exacto de cuántas personas hay en realidad enfermas y qué tan riesgoso puede ser. Hemos hecho un seguimiento de los datos que difunde el gobierno y hasta el día 11 de mayo, se han realizado en Tlaxcala mil 812 pruebas, realmente son pocas, estamos hablando que por cada mil habitantes se están realizando solamente una prueba, mientras que la OMS recomiendan que haya más, como 22 pruebas por cada mil habitantes y en Tlaxcala, solo una, y tomar una decisión de regresar a la actividad con los ojos cerrados, se me hace demasiado riesgoso”, apuntó.

En entrevista telefónica, Cambrón Soria refirió que por este bajo número de pruebas, el gobierno estatal no ha podido actuar de manera adecuada en la atención de la pandemia, de ahí que el índice de mortalidad en Tlaxcala a causa de este coronavirus es casi el doble de la media nacional.

“La tasa de letalidad de la pandemia en la entidad es muy grave, porque anda por el 18 por ciento, estamos muy por arriba de la media nacional, que es de 9.9 y de la media mundial, que es de 6.7 por ciento […] el gobierno del estado, que entiendo hace su mejor esfuerzo, está navegando a ciegas y se está quedando muy corto en la toma de medidas, se está subestimando y no se están tomando las medidas adecuadas”, dijo.

Incluso, aseveró que “hay un sub registro de las muertes, aun siendo tan alta la tasa de letalidad, porque tengo información que en algunos municipios, las expedición actas defunción por neumonía atípica ha crecido de manera exponencial, por lo que hay un sub registro de las muertes y se a eso le sumas el estar a ciegas por falta de pruebas; por todo esto se me hace muy riesgoso poder regresar a las actividades, en especial a la escuela, sería un error garrafal”.