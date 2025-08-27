STyC presenta ciclo de formación para emprendedores con enfoque tecnológico y social

El titular de la Secretaría de Trabajo y Competitividad (STyC), José Noé Altamirano Islas anunció el Ciclo de Formación para el Emprendimiento, que se desarrollará del 3 de septiembre al 27 de noviembre, con el propósito de fortalecer las capacidades tecnológicas, de innovación y gestión de las y los tlaxcaltecas que buscan insertarse en el mercado laboral o iniciar un negocio formal.

Altamirano Islas destacó, durante su participación en el “Diálogo Circular” con medios de comunicación locales, que la estrategia consta de tres fases: el fortalecimiento de la cadena de valor y competencias conductuales, la profesionalización del emprendimiento mediante talleres en los municipios, y un esquema de acompañamiento y seguimiento a nuevos proyectos productivos.

“Queremos que cada vez más tlaxcaltecas tengan empleo, pero sobre todo que este empleo sea formal, seguro y con derechos laborales. Por eso impulsamos programas de capacitación y ferias de empleo que responden al dinamismo del mercado laboral”, afirmó.

De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de desocupación en Tlaxcala se mantiene en 2.3 por ciento, una de las más bajas del país, con la generación de 17 mil empleos en un año, mientras que las condiciones críticas de ocupación –trabajos con bajos salarios o jornadas largas– disminuyeron de 48.5 a 42.4 por ciento.

A ello se suma que la formalidad en las unidades económicas del estado alcanza el 92.3 por ciento frente a un 7.7 por ciento de informalidad.

El titular de la STyC señaló que, de enero a julio, se realizaron 4 mil 100 inspecciones laborales en centros de trabajo para garantizar el cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores, además de colocar a más de mil 500 personas en un puesto de trabajo y registrar más de 4 mil vacantes en coordinación con la iniciativa privada.

“Las personas que buscan empleo deben saber que en Tlaxcala hay oportunidades. Nuestro reto es que cada una de esas oportunidades se traduzca en un empleo digno y formal”, subrayó.

Noé Altamirano detalló que el Ciclo de Formación para el Emprendimiento está diseñado para responder al dinamismo del mercado laboral, en el que convergen quienes buscan empleo y quienes desean iniciar un negocio.

Con un enfoque en la innovación y la tecnología para la creación de nuevos productos, se compartirán temas como la metodología para el desarrollo de productos con componente tecnológico, la protección de la propiedad intelectual, el diseño de modelos de negocio Canvas, así como un módulo final sobre la creación de startups de base tecnológica.

De forma paralela, se desarrollará otro ciclo enfocado en el emprendimiento con perspectiva social y de inclusión, que incluirá temas como emprendimiento para personas mayores de 50 años, estrategias para aprender a emprender y formalizar procesos de autoempleo, emprendimiento ágil de negocios, promoción y ventas en redes sociales, finanzas para la toma de decisiones y acciones con sentido social que doten al emprendimiento de responsabilidad comunitaria.