STyC alerta a la población sobre fraudes en ofertas de empleo en Tlaxcala

La Secretaría de Trabajo y Competitividad (STyC) alertó a la población sobre la presencia de ofertas fraudulentas de empleo, principalmente difundidas en redes sociales, las cuales ponen en riesgo no solo la economía de los buscadores de trabajo, sino también su integridad.

- Anuncio -

El titular de la dependencia, José Noé Altamirano Islas subrayó que durante el presente año se han detectado al menos cinco casos de este tipo en el estado.

En entrevista, el funcionario explicó que los fraudes se han caracterizado por anuncios que prometen salarios elevados, contratación inmediata o empleos fuera del país. “Durante todo el año hemos detectado unas cinco veces esta parte de los fraudes. Todo el tiempo alertamos a la ciudadanía que no caigan en este tipo de engaños”, dijo.

Altamirano Islas advirtió que los delincuentes suelen habilitar páginas en redes sociales o domicilios inexistentes. “Cuando sucede esto acudimos inmediatamente a los centros que están ofertando ese tipo de vacantes, pero hemos encontrado que son domicilios fantasmas, sitios que realmente no existen como tal”, apuntó.

- Advertisement -

El titular de la STyC pidió a los buscadores de empleo acercarse a la dependencia para garantizar que las vacantes sean seguras. “La gente que ande buscando empleo debe acercarse a la Secretaría de Trabajo y Competitividad por dos razones: primero, porque los empleos que nosotros ofertamos son formales y segundo, porque son seguros”, expresó.

Agregó que en caso de haber sido víctima de fraude, los afectados deben acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para recibir acompañamiento legal. “Es muy importante primero ver si se ha vulnerado un derecho laboral, y si se trata de un tema de fraude económico, los acompañamos”, explicó.

El funcionario señaló que este fenómeno no solo busca afectar económicamente a las personas, sino que también pone en riesgo su seguridad. Por ello, reiteró el llamado a verificar las fuentes oficiales antes de proporcionar datos personales o realizar depósitos.

- Advertisement -

En cuanto al panorama laboral, Altamirano Islas indicó que el cierre de año traerá un repunte de vacantes en sectores como comercio y servicios. “Ahorita viene una época de cierre de año en donde hay empresas que requieren personal para atender esta última etapa”, explicó.

Actualmente, dijo, que hay plazas disponibles en el Servicio Nacional de Empleo en Tlaxcala. “Esperamos ofertar entre 600 y 700 empleos en los diferentes sectores, como industria, comercio, servicios y construcción”, sostuvo.

Además, destacó que las cifras recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social reflejan un avance positivo en la generación de empleos en el estado. “Con la llegada de nuevas empresas, estamos seguros de que se va a incrementar este número de empleos”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que la STyC seguirá fortaleciendo la vigilancia del marco normativo laboral, con el objetivo de garantizar los derechos de las y los trabajadores.

Asimismo, dijo que la Consejería Laboral continúa operando como un puente entre buscadores de empleo y empresas formales, lo que contribuye a una contratación más segura.

Insistió en que las y los tlaxcaltecas deben desconfiar de anuncios demasiado atractivos. “Les ofertan un empleo muy fácil de conseguir, con altos salarios y en otros países. Eso debe levantar sospechas, porque lo que buscan es que la gente caiga en un fraude económico”, concluyó.