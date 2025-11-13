STUAT entrega la medalla “Efraín Ortiz Linares” a Enrique Vázquez Galicia

Por sus aportes a la vida académica, su labor de gestor y por ser pionero en la creación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (STUAT) entregó el reconocimiento y la medalla “Efraín Ortiz Linares a la Trayectoria Sindical” a Ernesto Enrique Vázquez Galicia, docente de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas (FCEA), en el marco del 48 aniversario de este gremio.

En ceremonia realizada en el Auditorio Semifijo de Educación Inicial de la Torre de Rectoría, Serafín Ortiz Ortiz, rector de esta casa de estudios, elogió la visión, dedicación y el impulso que Vázquez Galicia dio para la creación de la Escuela Superior de Comercio en Tlaxcala, a la posteridad la FCEA, la cual se posiciona como un bastión para la institución.

Ante familiares del galardonado, comunidad docente, trabajadores administrativos y de servicios educativos, y del comité ejecutivo del STUAT, el rector rememoró que el homenajeado fungió como actor clave entre la educación media superior y superior a través de su liderazgo en el Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Stacobat) porque logró mesurar pretensiones de algunos actores y sectores que buscaban introducirse en la vida universitaria.

En tanto, Ernesto Enrique Vázquez recordó que en 1972, junto con un grupo de jóvenes inquietos por contar con una carrera profesional, impulsó la creación de la Escuela Superior de Comercio, lo cual permitió reconocer la importancia de la contaduría en el mundo.

En su oportunidad, Juan Méndez Vázquez, en representación de Héctor Israel Ortiz Ortiz, diputado local y presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXV Legislatura, subrayó que a lo largo de 53 años de servicio profesional, el distinguido universitario impulsó actividades relacionadas con el deporte y con este galardón se reconoce el agradecimiento y el cariño, y el recuerdo de una trayectoria por la Autónoma de Tlaxcala.

Por su parte, Teresa Balderrabano Mendo, secretaria general del STUAT, expuso que por tercera ocasión se hace entrega del reconocimiento que valora liderazgo, desempeño profesional y la búsqueda de mejoras laborales pero, sobre todo, la calidad humana, porque deja a la comunidad universitaria un aprendizaje que trasciende para quienes siguen impartiendo cátedra con los valores que contiene el Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades.

En este homenaje también fueron partícipes los exrectores Héctor Vázquez Galicia, Alfredo Vázquez Galia, Eugenio Romero Melgarejo, Sandino Leonel Lelis Sánchez y René Grada Yautentzi, y los exlíderes del STUAT, Pedro Flores Vázquez, Luis Peña Corona, Lenin García Flores y Alejandro Palma Suárez, y Alejandra Ramírez Ortiz, delegada del Infonavit en Tlaxcala.