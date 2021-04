Rechaza líder del Staicobat solicitar voto corporativo a favor de algún candidato al gobierno

En el Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Staicobat) no se solicitará el voto corporativo a favor de alguno de los aspirantes a la gubernatura del estado, garantizó el secretario general Juan Netzáhuatl Saldaña.

Asimismo, descartó la posibilidad de realizar por su cuenta una reunión con los 360 agremiados para que, de manera separada, las seis candidatas y el candidato que compiten en las elecciones de este año con miras a la titularidad del Poder Ejecutivo local se presenten y den a conocer sus propuestas de campaña.

“Siempre he sido muy cauteloso en este tema y no podemos hablar de un voto corporativo ni mucho menos”, expuso el dirigente tras asegurar que ha tratado mantenerse alejado de las campañas proselitistas para cuidar su salud, pues aún está en la fase de recuperación de la enfermedad de Covid-19 que pasó en septiembre pasado.

El también ex dirigente en Tlaxcala del Partido Encuentro Social (PES) garantizó que, en las votaciones del próximo 6 de junio, sus representados tendrán la libertad de manifestar su preferencia por la propuesta electoral que considere la mejor para gobernar la entidad los próximos seis años.

Cabe referir que la elección de 2010 para el cambio de gobernador, el entonces secretario general del Staicobat, Enrique Portillo Cisneros organizó una reunión entre sus agremiados y el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mariano González Zarur, quien a la postre ganó la votación.

Interrogado sobre si en este proceso electoral haría algo similar, Netzáhatl Saldaña rechazó la idea, pues consideró que existen otros espacios más idóneos donde los agremiados al sindicato pueden conocer a los contendientes e informarse sobre las propuestas de la campaña que están realizando.

“Desde que yo estoy aquí (al frente del sindicato) no he invitado a ningún candidato a nuestras instalaciones, nosotros hemos sido muy cuidadosos y si alguno de los compañeros simpatiza con alguno de los aspirantes habrá otros foros para que se puedan reunir, pero el sindicato no lo utilizaremos para hacer un evento de esa índole”, aseguró.

Ante la posibilidad de que alguno de los aspirantes le pida una reunión con los agremiados para presentarse y darles a conocer sus propuestas de campaña, Netzáhuatl Saldaña comentó que hasta el momento no ha recibido ninguna solicitud en ese sentido, pero si se la hicieran “la consideraría”.