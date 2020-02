Cumplirá Staicobat con adecuación de sus estatutos a la nueva ley laboral: Netzáhuatl

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Staicobat), Juan Netzáhuatl Saldaña aseguró que su dirigencia cumplirá con la adecuación de los estatutos de la organización a las disposiciones establecidas en la nueva reforma laboral aprobada por el Congreso de la Unión en 2019.

Si bien adelantó que los abogados de la organización realizan un análisis de las modificaciones que deben hacerse a los estatutos, consideró que éstos serán mínimos ya que la mayor parte de los lineamientos que rigen la vida interna del sindicato que representa está ajustada a la norma federal.

Entre los cambios que consideró deberán concretarse está el garantizar la paridad de género en la integración del comité ejecutivo, aunque aseguró que la dirigencia que encabeza ya cumple con ese mandato, así como el que la elección del comité ejecutivo sea por voto libre y secreto en urnas.

“Nosotros tenemos una gran ventaja porque desde hace 13 años tuvimos una reforma estatutaria donde se estableció que la elección debe ser por voto libre y secreto en una urna y se debe lanzar una convocatoria. Habrá algunos temas que tenemos que empatar, pero creo que la razón de la reforma laboral radica en el tema de la elección”, asentó.

Respecto del tema de la paridad, Netzáhuatl Saldaña asentó que sin estar establecida en los estatutos del Staicobat “se ha venido practicando, como en mi caso, tenemos nueve carteras y cuatro son ocupadas por mujeres y cinco por hombres, entonces creo que cumplimos con ese requisito”.

No obstante, reveló que su dirigencia todavía analiza el contenido de la nueva ley laboral, pues “tiene un pequeño vacío, porque establece que los que tienen contrato colectivo de trabajo tienen que registrar no solo sus convenios laborales sino también sus estatutos reformados para que haya libertad sindical, pero para quienes tienen condiciones generales de trabajo, la ley no está muy clara, pero no hay problema si tenemos que adecuar nuestros estatutos sería muy mínimo, en el punto de la paridad”.

El dirigente sindical comentó que si bien los plazos señalados para la adecuación de los estatutos están cerca –el próximo 2 de abril– prefiere esperar a que el área jurídica concluya con el análisis de las disposiciones federales para definir la convocaría a un congreso para modificar los estatutos.