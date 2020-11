El Stacobat no requiere que demanda de revisión salarial 2020 sea aprobada en asamblea: Lima

El Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Stacobat) no requiere convocar a asamblea de agremiados para la aprobación de su pliego petitorio 2020, pues este año solamente le corresponde demandar por incremento salarial, informó Héctor Fernando Lima Hernández, secretario general de esta organización.

Ante ello, explicó que únicamente acudirá a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) para depositar la demanda por aumento salarial contra el Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat); procedimiento que debe realizar a más tardar el 30 de noviembre próximo para que se inicie el trámite correspondiente.

Es de recordar que la reforma laboral aprobada el año pasado por el Congreso de la Unión obliga a las organizaciones sindicales a convocar asambleas de agremiados para la aprobación de sus pliegos petitorios anuales, como requisito indispensable para que sean presentados ante las autoridades laborales.

Sin embargo, la mayoría de los sindicatos se han visto imposibilitados a cumplir con ese ordenamiento este año, pues la pandemia de Covid-19 no permite reuniones masivas de personas; por ello, algunos dirigentes no han descartado la posibilidad de llevar a cabo esas reuniones de manera virtual.

En el caso del Stacobat, Lima Hernández explicó que este año solamente le corresponde demandar a la Dirección General del Cobat por revisión salarial, de ahí que no necesita convocar a los 800 agremiados a asamblea para que aprueben el porcentaje de incremento, pues éste es definido a nivel federal.

“Como este año solo toca revisión salarial no hay problema, solo se elabora el documento de petición del aumento y se presenta, no necesitamos reunir a los compañeros en asamblea para que aprueben la propuesta, pues sabemos que siempre hay un tope marcado por la Federación, nosotros podremos pedir el 20, el 30 o el 40 por ciento de aumento, pero no nos lo darán”, expuso.