SSC: no hay delincuencia organizada en Tlaxcala, pero sí bandas foráneas dedicadas al robo; se acabó la impunidad

En la entidad tlaxcalteca no hay delincuencia organizada, pero sí operan bandas foráneas dedicadas al robo patrimonial, a las cuales “ya se les acabó la impunidad” en esta administración, aseveró Ramón Celaya Gamboa, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

A casi 10 días de haber asumido el cargo, el funcionario ofreció una rueda de prensa para “dar a conocer las acciones operativas relevantes” efectuadas en este lapso por esta dependencia a la que dirige desde el pasado 16 de este mes; asimismo, presentó al nuevo director de Seguridad de la SSC, Gustavo Ponce Montes.

Anotó que estos trabajos están marcados en la estrategia de seguridad que dio a conocer públicamente durante su presentación y que cobran relevancia por la investigación realizada en tareas de inteligencia contra las bandas que operan en diversas partes.

Aseguró que “ni un solo punto” del estado quedará sin la intervención de la SSC, pero refirió que en este momento las acciones están enfocadas a Tlaxcala capital y de manera simultánea se ejecutan operativos en otras regiones; sin embargo, precisó que las labores de fuerza y prevención son a partir de este municipio y los que integran la zona sur, triángulo donde “está el tema problemático, es donde se concentra”.

El secretario insistió en su exhorto a la ciudadanía a denunciar los delitos y remarcó que para el combate al robo de autotransporte de carga, se busca una coordinación estrecha con las entidades vecinas de Puebla, Veracruz, Hidalgo y estado de México, y que se incrementa la capacidad con los arcos carreteros.

Dijo que esta situación es compleja porque por la entidad atraviesan vías estatales y federales, de ahí que en las segunda de estas actúa la Guardia Nacional (GN), con la cual hay una “estrecha coordinación”.

Lo que sí es cierto -destacó- es que muchas de las bandas delincuenciales dedicadas al robo de vehículos vienen de Puebla, pues en el caso del último atraco en la comunidad de Ocotlán, Tlaxcala, “fue de un vehículo que tenemos perfectamente identificado, entró por San Martín Texmelucan y salió por el mismo lugar”.

Dijo que esto es una realidad por la vecindad amplia con la entidad poblana. “No es un tema de señalar y echar culpas, los delincuentes no conocen fronteras ni jurisdicciones”, agregó.

Sin embargo, el funcionario respondió que “tampoco son tantas” las bandas con presencia en el estado, “sino que son por delito en específico”, ya que en Tlaxcala capital se han identificado a tres, entre ellas, la de “Los Neris”, dedicada al robo a casa-habitación, vehículos y motocicletas, cuyo presunto líder, Neri “N.”, ya fue capturado, por lo que pidió a la población acudir a denunciarlo en caso de reconocerlo.

Pero las otras dos -remarcó- precisamente por tema de inteligencia policíaca que estamos manejando no me gustaría señarlas ni a las de robo de vehículos, para no alertarlas de que ya estamos en la pista.

Se jactó del “trabajo conjunto exitoso” entre la policía estatal y vecinos de Ocotlán, con quienes ya estableció acercamiento, pues de esta manera se han recuperado dos motonetas y un vehículo en esa localidad. Es más comunidad con mayor índice de robos.

Entre otras acciones, subrayó que en el periodo del 16 al 25 de este mes de enero, la SSC recuperó en el estado 17 vehículos, una unidad de transporte de carga y 13 motocicletas, todos con reporte de robo o alteraciones en sus medios de identificación.

En otro tema, expresó que Tlaxcala “nunca va a ser un tiradero de cadáveres” de personas que son asesinadas en otros estados y remarcó que cuando los delincuentes “tiran” cuerpos en territorios diferentes a los de la comisión del homicidio es para tratar de desvirtuar la investigación.

Agregó que se ejecutan operativos en la zona sur del estado, donde la semana pasada fue hallado un cuerpo calcinado, y que la Procuraduría General de Justicia (PGJE) efectua las investigaciones correspondientes.

Luego, explicó que en los “mapas de calor” se identifican los “focos rojos” por denuncia en contra de posible trata de personas, por lo que con base en esta información se llevan a cabo operativos, ya que normalmente este es un delito subyacente a otros.

Indicó que el estado tiene zonas con una “absoluta tranquilidad y paz social”, donde la presencia policial “puede ser menor”, como la norte, pero que en general se cometen diversos ilícitos, aunque “no todos son graves” ni todo es robo de vehículo ni a casa-habitación que es lo que le duele” a la ciudadanía.

Otros delitos son los relativos a la violencia de género, tema que atiende el gobierno estatal de manera integral “para educar a los hombres “y próximamente serán distribuidos violentómetros “para que la gente empiece a entender que no es normal”, dijo.

El titular de la SSC refirió que esta institución también efectuará operativos para verificar el cumplimiento del decreto que restringe la venta y consumo de alcohol, debido a que este tipo de sustancias están relacionadas con la muerte de personas.

Además, adelantó que este viernes se llevará a cabo la firma del convenio para establecer el protocolo de reacción en casos de linchamientos, entre el gobierno estatal y los 60 presidentes municipales.