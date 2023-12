SSC evitó que depósitos por más de 3 mdp hayan sido entregados a la delincuencia

En el año que está por culminar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) impartió 500 pláticas dirigidas a 25 mil tlaxcaltecas, a través de las cuales se difundieron una serie de recomendaciones para esta temporada vacacional, informó el titular de la SSC, Alberto Martín Perea Marrufo, quien destacó que gracias a las acciones que se realizan se evitó que por lo menos 3 millones de pesos fueran depositados a cuentas de criminales.

Explicó que con la finalidad de evitar que la sociedad sea víctima de algún incidente cibernético, la SSC, a través de su Dirección de Inteligencia y Unidad Cibernética, trabaja para prevenir los ilícitos donde se emplea la tecnología, llámese computadora o software, que son empleados por personas para delinquir.

Indicó que los delitos cibernéticos abarcan desde las llamadas de extorsión, la suplantación de identidad y últimamente el fenómeno se repite con la venta de vehículos por medio de plataformas.

“Los ciudadanos son timados, los compradores hacen el depósito y a la mera hora ya no les aparece, ya no les entregan el carro y no hay manera de cómo reclamar”.

El funcionario destacó que a la fecha la SSC ha prevenido por lo menos que 3 millones de pesos hayan sido depositados a delincuentes; “esto es un logro y vamos a ir poco a poco; el próximo año tendremos una campaña más agresiva contra de este delito”, enfatizó.

Finalmente, recomendó a la ciudadanía que si salen de vacaciones utilicen plataformas oficiales para realizar reservaciones; que tengan cuidado con ofertas “irresistibles” porque podría ser un fraude, además de solo comprar en sitios/plataformas oficiales; evitar ingresar datos de tarjetas bancarias en sitios no oficiales, y ser cuidadosos con llamadas de cargos no reconocidos.