SOTyV ha realizado más de 4 mil 300 acciones en materia de vivienda en cuatro años

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda (SOTyV), en casi cuatro años de gobierno, ha realizado más de 4 mil 300 acciones en materia de vivienda, con una inversión acumulada de 442 millones de pesos. “El precepto por el bien de todos, primero los pobres, tiene que aplicar también para los programas sociales”, informó su titular David Guerrero Tapia.

- Anuncio -

Además, mencionó que se han recibido cerca de 2 mil solicitudes para acceder a una unidad básica de vivienda. Sin embargo, este año solo será posible construir 44.

“Es importante establecer que en este año vamos a hacer 44 de estas viviendas. Es una cifra importante para nuestro estado porque nos permite generar ese apoyo extraordinario de dotar de una vivienda a una familia que no la tiene y que por todos los esfuerzos que ha intentado hacer, la historia no le ha permitido lograrlo”, expresó el funcionario.

Guerrero Tapia reconoció que la demanda rebasa con mucho la capacidad de respuesta del gobierno estatal. “Las acciones y los esfuerzos, incluso presupuestales, pues no nos permiten resolver las carencias de vivienda de todos los solicitantes. Es por eso que nuestras acciones de focalización tienen que ser muy precisas, no nos podemos equivocar”.

- Advertisement -

También puedes ver: Iniciará construcción de 165 viviendas por parte de la Federación; han sido aprobados 58 predios para ejecutar programa en el estado: SOTyV

El secretario subrayó que la prioridad es atender a familias en condiciones de urgencia, aquellas que habitan en viviendas precarias o incluso en situación de calle. “Tenemos la obligación de beneficiar a las familias que están en condiciones de tierra en sus pisos o con muros de palos y lámina. Ellas serán las primeras atendidas”, dijo.

Además de las unidades básicas, Guerrero Tapia informó que este año se realizan 213 cuartos dormitorio con una inversión de 24 millones de pesos, beneficiando a más de 800 ciudadanos. Estas acciones buscan abatir el hacinamiento.

- Advertisement -

El programa incluye mejoras en el diseño. “Ya no nada más es un cuartito, sino también hay un espacio con un ropero, un pequeño armario y un porche que, al adosarse con la vivienda existente, permite una ocupación más confortable”, detalló.

Otro esquema relevante es el de cuartos con baño, destinado a familias con integrantes que enfrentan problemas de salud, en especial insuficiencia renal. En este rubro se realizan 83 acciones con una inversión de 15.4 millones de pesos.

“Nuestra gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros está muy comprometida a generar ese apoyo desde casa, porque no nada más es un tema de comodidad, sino también de la higiene necesaria que requiere un paciente para su atención desde domicilio”, indicó Guerrero Tapia.

La SOTyV también impulsa la instalación de biodigestores y cisternas en 218 hogares, como alternativa para familias que no cuentan con drenaje y para mejorar la calidad del agua en zonas de los ríos Zahuapan y Atoyac.

El secretario aclaró que todos los programas son gratuitos. “Ayúdenos a comunicar que no hay necesidad ni duda de que una familia que accede no tiene que pagar un solo peso y nos ayuden también a evitar los fraudes que eventualmente suceden”, pidió.

Te podría interesar: Firman convenio SOTyV y CEAVIT para fortalecer programas de vivienda