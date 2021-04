Sotera sobrevivió al Covid en medio de dificultades económicas y abusos en la venta de oxígeno

En julio pasado, Sotera Vázquez Lezama enfrentó al Covid-19 en medio de complicaciones económicas para pagar su tratamiento y de abusos por parte de una empresa suministradora de oxígeno. “Para la mayoría de gente que vivimos del campo y pasar este tipo de pandemia, es sumamente difícil”, expresó.

Sotera Vázquez, la también dirigente estatal de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC) señaló que desde un inicio decidió atenderse en su casa “y no en un hospital, a como me vaya, dije; la voluntad de Dios fue muy grande superé todo; es una enfermedad cruel que acaba todo, no se sabe si es de noche o de día”.

Estuvo 40 días con oxígeno, pero contar con este elemento fue complejo. Primero –apuntó– por el costo, y segundo, porque no lo entregaban completo. “Mi familia llevaba el tanque, de 500 pesos, solo era para la noche, se acaba antes, a las cuatro o cinco de la madrugada, y se quedaba uno con el problema de no poder respirar”.

Además, de un día para otro cambiaba el precio y “se llevaba uno la desilusión, porque el cilindro iba a la mitad, casi siempre era quitarle, no entregar lo solicitado, y lo peor es que era sumamente caro”, mencionó.

Anotó que la empresa que incurrió en esta situación se encuentra localizada en la ciudad de Tlaxcala. “Nos cobraba 100 pesos más después de las cinco de la tarde, por eso tuvimos que ir a San Martín Texmelucan (Puebla) a conseguir el oxígeno”.

Aun con estas circunstancias irregulares “y aunque la gente no tenga dinero, por el bien de su enfermo tiene que pagar”. En su caso, el gasto de todo su tratamiento para curarse de Covid-19 ascendió a más de 50 mil pesos.

Por eso, resaltó que esta pandemia “es lo peor que ha sucedido para la humanidad y en especial a campesinos, tanto en la cuestión de salud como económica”. Para las amas de casa que se quedaron sin trabajo “lo fue más, porque el campo es muy mal pagado, pero ahora nada más viven de esto”.

Dijo que ha tenido conocimiento que el gobierno del estado ha apoyado con despensas a familias de escasos recursos, “no de manera constante; también entregó a mujeres un crédito por10 mil pesos para micronegocios, fueron muy buenos para la situación en la que estábamos, hasta ahora no los ha cobrado”.

Algunas personas han comentado que en la segunda ola de contagios, hizo llegar a los enfermos un tanque de oxígeno sin costo alguno y atención médica en sus domicilios, así como el tratamiento gratuito, “que es lo más caro para sobrevivir”, añadió.

“A Ixtacuixtla, donde vivo, llegó la Caravana de la Salud, pero ya después de que todo se calmó, porque cuando estuvo lo más fuerte no lo hizo, la gente estuvo muriéndose diario, fue horrible; quiero pensar –abundó- que mucha falleció porque no tuvo el recurso para pagar sus medicamentos, pensó que era una gripe sencilla”.

“Se escucha que se viene otra ola, ojalá no sea así, hay que pedirle a Dios que ya se acabe porque no vamos a poder sobrevivir con este virus y sin trabajo. En el campo esperamos la lluvia, pero todavía no llega; el agua es nuestra única esperanza para tener qué comer, la situación está muy cruel”, aseveró.