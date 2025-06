Son de alto nivel competitivo encuentros de gimnasia de trampolín en Apizaco: coordinadora de jueces

Participantes en las competencias de gimnasia de trampolín de la Olimpiada Nacional Conade 2025, que se realizó en el Pabellón “A” de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento de Tlaxcala, destacaron el nivel altamente competitivo de deportistas y las instalaciones de este complejo.

- Anuncio -

Paulina Nava Aceves, coordinadora de jueces, además de ser juez internacional de gimnasia de trampolín, destacó el nivel de competencia, las excelentes instalaciones y la organización de la Olimpiada por parte del gobierno de Tlaxcala.

“La verdad es que Apizaco nos tiene con el ojo cuadrado, porque creímos que no íbamos a tener una buena instalación y organización, y es todo lo contrario: el escenario está muy bonito, de muy alto nivel”, destacó.

Nava Aceves resaltó el desempeño del equipo de jueces en cada una de las participaciones de los gimnastas en el tiempo de vuelo, la ejecución y la dificultad.

- Advertisement -

“Sabemos que el nivel ha mejorado poco a poco y que cada vez este deporte de apreciación ha sido más justo. El tiempo de vuelo es tomado por una máquina, al igual que el desplazamiento del gimnasta; la ejecución, que tan bien o mal lo hacen, así como las vueltas y giros que hacen en el aire”, detalló.

Los asistentes al tercer día de competencias alentaron a lo largo del día a los competidores en cada participación para alcanzar sus sueños y conquistar el medallero.

Entre las atletas que destacaron por su desempeño se ubicó Verónica Saraí Borges Medina, del representativo de Yucatán; se dijo orgullosa con el resultado obtenido.

- Advertisement -

“De último momento mi coach me recomendó pura técnica en las ejecuciones y eso dio un excelente resultado. Además, las instalaciones están muy bonitas, se ve que todo es nuevo. Me siento muy cómoda, aunque al principio me preocupó la altura y el frío; sin embargo, obtuve un alto puntaje”, dijo.

En tanto, Aixa Narumi de León Rodríguez, gimnasta de Jalisco, aseguró que su desempeño en el trampolín, a través del tiempo de vuelo y desplazamiento, la ubicaron en la primera posición de la tabla de resultados.

“Se ve que Tlaxcala se tomó muy en serio el evento; está muy bien organizado, en un gimnasio muy bonito, con excelente iluminación y con una altura adecuada para nuestras rutinas”, concluyó.

Donovan Johar Guevara Pérez, de la delegación de Jalisco, consideró que la Olimpiada con sede en Tlaxcala ha sido uno de los mejores eventos realizados en México.

“Un gimnasio muy apto, con una buena iluminación, y los recursos suficientes para realizar nuestras rutinas. Gracias a las autoridades por las facilidades y la organización de este evento; todo se ha desarrollado muy bien”, señaló.