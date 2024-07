Son 20 los aspirantes a magistrados del TJA; funcionarios y ex candidatos entre los postulantes

Ex funcionarios estatales, asesores de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, servidores públicos, ex candidatos a un cargo de elección y ex integrantes de organismos autónomos integran la lista de 20 aspirantes a ocupar las dos vacantes de magistraturas que se generará en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Tlaxcala.

Tras el cierre del periodo de registro de aspirantes a ocupar las vacantes que dejarán los magistrados María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez, destaca el nombre del postulante Manuel Vázquez Conchas, quien se desempeña como asesor jurídico de la Secretaría Particular de la gobernadora y es esposo de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jakqueline Ordoñez Brasdefer. Además, el funcionario es hermano del diputado federal electo del Partido verde Ecologista de México, Raymundo Vázquez Conchas.

De acuerdo a la lista con los nombres de las personas registradas, en orden cronológico, Luz María Vázquez Ávila, ex presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ex titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte del gobierno estatal e ex candidata a diputada local plurinominal de Morena, encabeza la lista de aspirantes.

También se encuentra Fernando Hernández López, ex comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP-Tlax). Recientemente participó, sin éxito, en el proceso para designar al secretario técnico del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (SAET).

Además se registró Justino Hernández Jiménez, ex regidor de Apizaco, Francisco Javier Santillán Cuautle, ex contralor del Poder Judicial y ex funcionario de la CEDH y del Congreso del estado.

A ellos se suma, María Antonia Aquino Trujillo y Teresa Ramírez Cortés, ambas formaron parte de la terna para ocupar la titularidad de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) en 2021.

De igual forma están participando Jesús Zuñiga González, Hilario Ahuatzi Saldaña, Rosita Adriana Flores Lira, Marco Antonio Zelocualtecatl León y Yadira Oriente Lumbreras, todos ellos actualmente laboran en el TJA.

También están César Noé Gallegos Loyo, José Alejandro Grande Sarmiento, Gabriel Muñoz Cortés, Jesús Ham Villanueva, Andrés Temoltzin Teomitzi, Cruz Martin Pérez Zecua, Said Corona Torres, Gerardo Velázquez Flores.

De acuerdo a la convocatoria aprobada por el Poder Legislativo, los 20 aspirantes presentaron un plan de trabajo a manera de ensayo en relación con los retos de la justicia administrativa en la era digital y su relación con la progresividad de los derechos humanos.

Todos ellos habrán de presentar un examen de conocimientos jurídicos, el cual será por escrito y tiene la finalidad de identificar qué aspirantes cuentan con conocimientos teóricos suficientes que les permitan desempeñarse como magistrada o magistrado. El contenido de las preguntas estará orientado a evaluar el conocimiento que tienen las personas aspirantes respecto a las materias jurídicas relevantes.