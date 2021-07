Solo uno por ciento de productores agropecuarios declara impuestos, estima el MST

Debido a la falta de capacitación y de una cultura fiscal, solo alrededor de uno por ciento de productores del sector agropecuario tlaxcalteca declara impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que el resto enfrenta problemas para obtener un crédito al no demostrar el cumplimiento de esta obligación, señaló Diego Lira Carrasco, dirigente estatal del Movimiento Social por la Tierra (MST).

Hay personas que venden una vaca o un becerro en una cantidad de entre 16 mil y 17 mil pesos; si el dinero les es depositado en una tarjeta bancaria, deben reportarlo al fisco, “pero prácticamente el impuesto se está pagando de manera indirecta cuando se compra diesel, insecticidas, refacciones, fertilizantes y todos los implementos necesarios para hacer producir la tierra”, consideró.

Además —subrayó— los compañeros no tienen cultura para hacer declaraciones de este tipo, ni hay capacitación especial para todo este sector sobre el tema fiscal y si en algún momento la reciben, no entienden sobre el tema.

Comentó que el “simple hecho” de escuchar la palabra Hacienda genera preocupación entre las y los productores del campo, principalmente en el caso del “D32 (reporte emitido por el SAT para consulta instantánea del cumplimiento de la obligación fiscal)”, el cual es requisito para todo contribuyente.

De no cubrirse esta requisición, ningún productor podrá acercarse a alguna institución a pedir un apoyo superior a 30 mil pesos:

Reiteró que con estas condiciones “los compañeros ya no saben cómo hacerle porque el campo ya no solventa para pagar todo esto”, ya que las inversiones son mayores a las utilidades generadas cada ciclo.

Calculó que aproximadamente uno por ciento de productores declara ante el SAT.

Agregó que el ciclo agrícola primavera-verano 2021 “pinta más o menos”, pero que en años anteriores no hubo los rendimientos deseados y el gobierno federal ha eliminado apoyos, como el del seguro catastrófico y el de fertilizante “que apenas alcanza para dos hectáreas, incluso hay quienes tienen superficie de más de 20 y están tirados”.

Enfatizó que la situación es preocupante, sin embargo, habrá productores que reestructuren su deuda:

“Con la esperanza de que en el presente año, aunque no tengan ganancias, logren pagar lo que todavía deben, porque ya no trabajan para su familia sino para una institución financiera y para el gobierno. El asunto de fondo es que si no se regularizan ante el SAT y no cuentan con buen historial crediticio, no acceden a préstamos”.