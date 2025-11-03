Solo Amaxac incumplió con la entrega de su cuenta pública del tercer trimestre: Zainos

Únicamente el ayuntamiento de Amaxac de Guerrero fue el ente público que no entregó, en tiempo y forma, la cuenta pública correspondientes al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025, reveló el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, Bladimir Zainos Flores.

En entrevista, el legislador explicó que el pasado viernes concluyó el plazo legal para la entrega de las cuentas públicas trimestrales por parte de los 60 municipios, organismos autónomos y dependencias estatales, en el que todos los entes obligados cumplieron con lo dispuesto, con excepción del municipio de Amaxac de Guerrero, que presentó su documentación fuera del término establecido por la ley.

El diputado recordó que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala, en su artículo 9, establece que “la cuenta pública se presentará por periodos trimestrales dentro de los 30 días naturales posteriores al periodo de que se trate”, por lo que cualquier entrega extemporánea puede derivar en observaciones o sanciones administrativas y económicas a los servidores públicos responsables.

“Será el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) el que determine, en su caso, las medidas o sanciones correspondientes, pues la entrega fuera de tiempo está claramente prevista en la ley. Aunque ya cumplieron con el requisito, sí se registró el retraso”, puntualizó al tiempo de informar que dicha Comuna, en las primeras horas de este lunes, ya remitió sus estados financieros al Poder Legislativo .

Zainos Flores precisó que, una vez recibidas las cuentas públicas, la Comisión de Finanzas realiza una primera revisión técnica antes de remitirlas al Órgano de Fiscalización Superior, que es la instancia responsable de analizar y dictaminar los informes financieros municipales.

En tanto, el Congreso se alista a concluir esta misma semana el proceso de análisis, discusión y aprobación de las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2026, con lo cual quedarán definidos los instrumentos normativos que regirán la captación de recursos propios en las comunas durante el próximo año.

De acuerdo con información de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, el órgano dictaminador ya remitió a la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) los dictámenes correspondientes a las 15 leyes de ingresos que permanecían pendientes de revisión. Con ello, se prevé que el Pleno del Poder Legislativo las someta a votación en la siguiente sesión ordinaria, tal como lo dispone la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Las iniciativas pendientes de dictaminar corresponden a las Comunas de Apizaco, Chiautempan, Huamantla, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Nativitas, Papalotla de Xicohténcatl, San Pablo del Monte, Santa Ana Nopalucan, Teolocholco, Tetla de la Solidaridad, Tetlatlahuca, Tlaxcala, Xaloztoc, Santa Isabel Xiloxoxtla y Zacatelco.

El diputado de Nueva Alianza enfatizó que el Poder Legislativo cumplirá en tiempo y forma con ese proceso, pues de acuerdo con las disposiciones legales, deben hacerlo, a más tardar, el 15 de diciembre de cada año.