Autorizó el gobierno solo 190 de 222 solicitudes de apoyo para artesanos: Fernández

En virtud de que el gobierno del estado solamente autorizó 190 de las 222 solicitudes de apoyo que presentaron, José Luis Fernández Carmona, representante de la asociación de Artesanos Unidos del Estado de Tlaxcala (AUET), adelantó que seguirán exigiendo al gobierno del estado aprobar el resto de las peticiones de ayuda, la cual destinarán a sufragar sus necesidades ante la contingencia por el Covid-19.

Este lunes, los artesanos cuya solicitud fue aprobada, acudieron a la Secretaría de Turismo del Estado (Secture) para recibir el apoyo que consiste en un crédito de 10 mil pesos, de los cuales tendrán que pagar un 6 por ciento de interés.

De acuerdo con Fernández Carmona, solamente habían sido entregados 66 cheques, por lo que tenían previsto realizar una manifestación para que los beneficiarios pudieran hacer uso del préstamo lo más pronto posible para satisfacer sus necesidades.

Recordó que la gestión que iniciaron desde hace varios días ante el gobierno del estado es para 222 artesanos que forman parte de la UAET, quienes no han tenido la posibilidad de exponer y vender sus productos debido a la cancelación de eventos, ferias y exposiciones que se decretó desde hace dos meses y medio para prevenir la propagación del Covid-19 en la entidad.

Fernández Carmona criticó la actitud del director del Fideicomiso Casa de las Artesanías, José Luis Sánchez Mastranzo, pues nunca se acercó a ellos para ver cómo podía apoyarlos ante la crisis económica que les está provocando la contingencia sanitaria.

“No sabe ni siquiera quiénes somos, hay una Casa de Artesanías en el estado que lo que hace es cerrar sus puertas y el director cierra los ojos y por ello, nosotros tenemos que buscar de manera directa como artesanos activos para poder subsistir. El señor no es artesano y no sabe las necesidades que tenemos nosotros, nosotros nos tuvimos que organizar para poder hacer estas peticiones y no sabíamos hacia dónde dirigirnos lo hicimos en Oficialía Mayor y de ahí nos enviaron a Turismo”, donde les dieron respuesta a sus planteamientos, comentó.