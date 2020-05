Solicitaron créditos 30 pequeñas empresas afiliadas a Canacintra por el Covid–19

Alrededor de 30 pequeñas empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) solicitaron al Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax) créditos de 25 mil a 50 mil pesos como parte del Programa Emergente de Apoyo a la Economía Estatal ante la crisis por la emergencia sanitaria del Covid–19, que anunció el gobierno del estado el pasado 22 de abril.

Las empresas que han solicitado apoyo del Fondo para la Protección del Empleo e Ingreso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), que dispone de una bolsa de 50 millones de pesos, son de los sectores confección, textil y de transporte.

Al respecto, el presidente de la Canacintra en Tlaxcala, Marcos del Rosario Haget conminó a los empresarios a acercarse a este tipo de programas para enfrentar el complicado panorama económico que se avecina y reiteró la invitación a la población a obedecer las acciones establecidas por el gobierno federal para evitar una mayor propagación del virus para que se puedan reiniciar las actividades.

“Si no tomamos esas medidas vamos a tener problemas serios, se va a combinar enfermedad con economía y eso no va a ser una receta fácil, vamos a estar batallando mucho con eso, que la gente tome consciencia, esto no es un juego, no están las cosas tan sencillas y la economía puede sufrir muchísimo debido a esto, la recuperación va a tardar mucho tiempo, no va a ser fácil y si nosotros no nos cuidamos y alargamos esta pandemia, va a pegar más en la parte económica”.