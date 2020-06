Solicitantes de refugio esperan resolución en medio de la pandemia del Covid-19

Cristian, el joven hondureño, tuvo que elegir entre convertirse en un criminal o emigrar para evitar ser reclutado por la “Pandilla Callejera 18”. Aspira a ser reconocido como refugiado en México, porque si regresa a su país será perseguido por la delincuencia.

Al igual que este centroamericano otras 19 mil 210 personas han realizado esta petición, de enero a mayo de 2020, entre ellas se encuentran siete mil 579 mujeres y tres mil 974 infantes, de los cuales tres mil 783 son acompañados y 191 viajan solos, indican estadísticas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

De 2013 a mayo de 2020, el gobierno mexicano ha reconocido como refugiados a 29 mil 132 personas; de ellas, 10 mil 222 son de nacionalidad hondureña; seis mil 130, salvadoreña; 10 mil 410, venezolana; 494, cubana; 922, guatemalteca; 463, nicaragüense; 44, haitiana, y 447 lo son de otras.

En el mismo periodo, este organismo ha resuelto brindar protección complementaria a seis mil ocho migrantes de esos países y ha negado la petición a 14 mil 146.

La COMAR explica que cualquier extranjero que se encuentre en territorio nacional, tiene derecho a solicitar que le sea reconocida la condición de refugiado y debe presentarla ante la Coordinación General de esta Comisión o ante el Instituto Nacional de Migración (INM), el cual la canalizará.

Una vez recibida formalmente, se garantiza la no devolución del solicitante a su país de origen o al lugar donde su vida, seguridad o libertad se vean amenazadas. “De igual forma, se aplican los principios de confidencialidad y no discriminación”.

La Comar realiza una investigación a detalle de las condiciones sobre el país de origen, en la cual obtiene la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como “información objetiva proveniente de fuentes confiables” y de ser necesario también la pide al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La Coordinación General de la COMAR debe emitir una resolución fundada y motivada, dentro del plazo de 45 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud, ya sea en el sentido del reconocimiento o no de la condición de refugiado.

De ser positiva, el INM documentará a la persona bajo la calidad de inmigrada, asimismo, la Coordinación General deberá pronunciarse en otorgar la protección complementaria o no, en caso del no reconocimiento.

NO QUIERO ESTAR EN UNA REJA O EN UNA TUMBA

Pero este trámite iniciado por el hondureño Cristian, de 27 años de edad, en la delegación INM en Palenque, estado de Chiapas, se encuentra detenido debido a la emergencia sanitaria por Covid-19 a nivel mundial.

El 15 de enero salió de su país e ingresó a México el 18 de ese mismo mes. Desde hace aproximadamente un mes y medio se resguarda en el albergue “La Sagrada Familia” de Apizaco y remarca que su solicitud de refugio sigue en pie. Asegura que cuenta con toda su documentación personal.

Desde esa casa ubicada en la Colonia Ferrocarrilera, el centroamericano le confía a La Jornada de Oriente la razón que lo orilló a abandonar su nación.

“Me quieren reclutar para la ‘Pandilla Callejera 18’, me quieren tomar como una persona que actúe como ellos; yo no quiero ser una persona mala, un criminal. Mi familia es humilde, respetada y con buenos valores, nunca me enseñó malos hábitos”.

Los motivos de su huida a México solamente los conocen su madre y sus hermanas, porque en su país “casi la mayoría de jóvenes están en peligro, han matado a mis amigos, a mis compañeros y a familiares”.

La inseguridad que afecta a Honduras podría ser denunciada penalmente, “pero hay policías involucrados con el crimen organizado, porque la ‘Pandilla 18’ los tiene atemorizados y deben trabajar con ellos”, expone.

Esta situación lo detuvo a denunciar las amenazas en su contra, por temor a que esos delincuentes tomaran represalias hacia él o hacia alguno de sus seres queridos. “Me pasaron a un cuarto y me dieron a entender que tanto mi vida como la de mi familia estaba en mis manos, que tomara una decisión”.

Con miedo –expresa–, elegí a mi familia; “hablé con mi mamá para decirle que ya no podía estar en Honduras, que la única opción que tengo es irme a otro país a trabajar, a demostrar con hechos y a echarle ganas”.

En su travesía desde su entrada a tierras mexicanas fue asaltado y agredido; sufrió por hambre y sueño. Pero de estas angustias no cuenta mucho a familiares, mucho menos a su madre, quien se encuentra enferma. “Nada más le digo cosas positivas, algo que la alegre y la tranquilice, porque dice que no duerme ni come por pensar dónde ando”.

En Palenque estuvo involucrado en una confrontación entre migrantes y mexicanos. “Me agarraron entre cinco, me golpearon, tengo un video de eso. Puse una denuncia porque de esa golpiza me mandaron al hospital dos días, estuve en coma; recibí patadas en la cabeza y el brazo derecho me lo querían arrancar. Perdí el conocimiento, cuando desperté ya estaba en la cama de una clínica”.

Desea que en México le den una oportunidad para establecerse en un solo lugar, trabajar y ayudar a su familia. “Soy el único varón de la casa”. Se jacta de tener talento para desempeñarse en varios oficios, hasta como locutor. “Y lo que no pueda hacer lo puedo aprender”, añade.

Cuando llegó a Apizaco fue hospitalizado de emergencia porque enfermó de cisticercosis. Recuerda que perdió el conocimiento y por eso fue necesario recibir atención. Ya recuperado mantiene firme su intención de conseguir la calidad de refugiado.

“Estados unidos no está en mi cabeza, es un país potente pero no me llama la atención. México me gusta, a pesar de las dificultades por las que he pasado, porque también hay personas que me han ayudado”.

Cristian afirma que a diferencia de la mayoría de sus paisanos que buscan cruzar la frontera del norte, “mi sueño es este país; quedarme a trabajar y formar una familia”. Insiste en que ya está en edad de tener su propio hogar.

“No quisiera volver a Honduras porque la ‘Pandilla 18’ me haría la segunda llamada de atención y eso sería más grave, se pondrían más estrictos, ya no podría salir de mi país, ya no estaría tranquilo en ningún momento”.

Abunda: “La primera vez lo dejan a uno pensar en la elección, a mí me agarraron a quemarropa para preguntarme. Pero después ya no hay forma, ya tendría que tomar la decisión de quedarme con ellos y eso no lo quiero”.

La partida de Honduras no resultó fácil y su madre tuvo que elegir “si lo prefiere vivo o muerto”. Cristian sostiene que no quiere ser un criminal “ni estar en una reja o en una tumba”. La única salida fue la migración.

LA NECESIDAD ES MÁS FUERTE QUE LA PANDEMIA: DÁVILA

Elías Dávila Espinosa, representante de este albergue, señala que en diferentes momentos este lugar ha brindado asilo a diversas familias y personas que han solicitado el reconocimiento como refugiados.

El ACNUR –dice– nos pide darles hospedaje unos días mientras se desarrolla el proceso de autorización de su requerimiento y mientras les consigue un sitio seguro.

En países de Centroamérica hay mucha pobreza y violencia; tienen que huir; salir de esos lugares de peligro aunque en el mundo haya una pandemia como la del Covid-19, “porque la necesidad es más fuerte”, acentúa.

Hace poco –menciona–, una familia de Haití dejó esta casa para trasladarse a la Ciudad de México, pues el ACNUR ya les apoyó para viajar y para hospedarse en un sitio más cercano a las oficinas donde el trámite sigue su curso.

Dávila Espinoza enfatiza que el pueblo mexicano debe ser solidario con la población migrante que transita por el país con la intención de llegar a Estados Unidos o de salvaguardarse en este país de la violencia que enfrentan en sus naciones.

En tanto el ACNUR destaca que, como cada 20 de junio, el Día Mundial de los Refugiados se conmemora en este año 2020 “en medio de un dramático cambio social”.

Por tanto, “en tiempos de Covid, rendimos homenaje a las personas refugiadas que están en primera línea de la lucha contra esta pandemia; a las comunidades que las acogen y a los trabajadores humanitarios que las apoyan”.