Solicita Cuéllar a la SHCP mayor presupuesto para Tlaxcala en 2026; presenta portafolios de proyectos de inversión

A efecto de gestionar un mayor presupuesto federal para Tlaxcala en el próximo ejercicio fiscal 2026, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros presentaría ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un portafolios con diversos proyectos de inversión.

Durante el Diálogo Circular con medios de comunicación, Antonio Martínez Velázquez, vocero oficial del gobierno del estado, comentó que este día la mandataria viajó a la ciudad de México para reunirse con el tesorero de la nación, Edgar Amador Zamora.

Sin embargo, mencionó que los detalles sobre este encuentro entre la titular del Poder Ejecutivo local y ese funcionario federal, se darán a conocer en una rueda de prensa posterior; aunque adelantó que la solicitud de recursos sería también para dar cumplimiento al compromiso número 92

de la presidenta de Mexico, Claudia Sheinbaum Pardo, relativo al saneamiento del río Zahuapan.

De acuerdo a un reporte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) “Ifigenia Martínez y Hernández”, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 se preveían 29 mil 279.3 millones de pesos para el estado de Tlaxcala.

Esta cifra representa 353 millones de pesos más, respecto de los 28 mil 926.2 millones de este año 2025. Se prevé la ejecución de proyectos de inversión por mil 616.9 millones de pesos, así como mil 500 millones de pesos para el Saneamiento y Restauración del Río Atoyac y sus tributarios o afluentes en los estados de Puebla y Tlaxcala.

Luego, en cuanto a los videos que han circulado en redes sociales, en los que se exhibe a Saúl Pérez Bravo, director de la Casa de Artesanías del Estado de Tlaxcala (CAET), en visible estado alcohólico y portando el uniforme oficial de este organismo, el coordinador de Comunicación del gobierno fijó una postura.

Argumentó que no justifica el comportamiento, pero señaló que el funcionario fue exhibido por algunos medios de comunicación “quizá” para generar algunas reacciones y comentarios para monetizar; incluso, dijo que no se han cuestionado si esa persona tiene algún problema con ese tipo de bebidas.

Insistió en que se debe reflexionar de si este tipo de “escarnio” a funcionarios y servidores públicos, “que deben cuidar una imagen, que deben seguir un código de ética” establecido en el estado, “vale la pena; pienso que a cualquiera le puede pasar”.

Dijo que hasta ese momento no había ninguna acción para amonestar al director de la CAET por esta conducta y recalcó (en alusión a los medios de comunicación) que a veces “se pierde la brújula ética y moral por el dinero”.