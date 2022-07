Solicita CAP a la SIA verificación conjunta de cultivos; preocupante la reducción en superficie sembrada

José Isabel Juárez Torres, coordinador estatal del Congreso Agrario Permanente (CAP), pedirá a la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), realizar una verificación de campo en conjunto, porque es preocupante que de las casi 220 mil hectáreas que en promedio son sembradas cada año en la entidad, solamente lo estén 75 mil.

Dijo que el titular de la SIA, Rafael de la Peña Bernal, ha señalado que existen algunos apoyos para la reconversión de cultivo en 570 hectáreas de maíz de Huamantla y Terrenate, donde no se han registrado lluvias, pero consideró que podría haber más tierras en esta condición en otras zonas.

Refirió que por ‘las declaraciones de algunos dirigentes” de organizaciones campesinas, ese funcionario “puede estar predispuesto a pensar que se magnifica” la situación que afecta al campo en este momento (como lo declaró a medios de comunicación), y por la cual se ha pedido analizar la posibilidad de una declaratoria de emergencia.

“Respetamos mucho los datos que él tiene” sobre superficie sembrada y afectada por sequía, “porque seguramente deben ser oficiales; no lo contradecimos solo queremos pedirle que ojalá tuviera algún momento para acudir conjuntamente a algunas visitas a lugares donde va a ser necesario apoyar a la gente”.

Porque -subrayó- los productores no solo no podrán rescatar la inversión, sino que no van a tener para comer, no va a haber autosuficiencia alimentaria; necesitamos pensar en todos esos escenarios “que son catastróficos, si el secretario lo ve así, pero a nosotros nos preocupa… está delicada la situación”.

Anotó que hay coincidencia entre las cifras de la SIA y las propias, particularmente en la de 75 mil hectáreas cultivadas a la fecha, pero remarcó que priva la incertidumbre de cuántas podrán llegar a la etapa se cosecha bajo estas condiciones climatológicas. “Yo desearía que todas, pero si no hay lluvia no van a alcanzar a madurar”.

Reconoció que esta superficie es “muy reducida”, comparativamente con las aproximadamente 220 mil hectáreas que anualmente se siembran en la entidad, “ya que no llega ni al 50 por ciento”; y resaltó que llama la atención que de ese total solo 37 mil 800 corresponden a maíz, “cantidad muy disminuida” respecto de otros ciclos agrícolas en los que son alrededor de 120 mil.

Acentuó que De la Peña Bernal tendrá pruebas que demuestran la veracidad de estos datos e insistió en que es importante que dentro de unos 15 días se realice el recorrido para verificar y también para “mostrarle que hay algunas áreas que no tendrán cosecha por falta de humedad”.

Si esta fase de canícula que en este momento se registra “es de agua y no viene seca, qué bueno, pero si es lo contrario vamos a tener problemas de producción, consumo y abasto para las familias, “se perdería la esperanza de comer maíz criollo”, expresó Juárez Torres.