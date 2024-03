Solicita Canirac proteger integridad de esta industria y monumentos históricos el 8M

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) solicitó a las autoridades proteger la integridad y bienes de este sector, así como salvaguardar a todas las personas que se dedican a esta actividad durante las movilizaciones del próximo 8 de marzo en la ciudad capital, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

“Sabedores de que en Tlaxcala las mujeres privilegian el valor de sus raíces culturales y entendiendo la disposición del gobierno para respetar el derecho a manifestarse y cuidar el entorno, esta cámara reitera su deseo de que las jornadas del 8 de marzo sean en paz y libres”, expuso la Canirac a través de un comunicado de prensa.

La cámara agregó que el sector restaurantero está convencido de que la libre manifestación de las ideas es un derecho humano que debe estar garantizado por las autoridades, mediante leyes y otros instrumentos legales que permiten ofrecer seguridad a todos los ciudadanos.

En este contexto, dio a conocer que contrató a la empresa Votia para que desarrollara una evaluación cuantitativa sobre la percepción e impacto del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y con ello solicitar a las autoridades correspondientes se tomen en cuenta los resultados de la misma, a fin de garantizar la seguridad de toda la ciudadanía, “sobre todo a nuestra noble industria”, durante esta jornada de manifestaciones.

Las mediciones se aplicaron en hogares que cuentan con línea telefónica fija en la vivienda, con una muestra de 615 casos a nivel estatal, el 2 y 3 de marzo de 2024, cuya información fue sometida a procesos de validación, captura y codificación de la misma, explicó.

Posteriormente, se realizaron los ajustes de ponderación mediante un sistema automático de cómputo estadístico que obtiene los estimadores puntuales y sus varianzas asociadas de manera exacta, a fin de producir resultados de alta precisión.

Los resultados del estudio se hicieron llegar a la Secretaría de Gobierno (Segob) para que se tome en cuenta en la definición de las estrategias de protección a las mujeres, sus derechos humanos, su libre manifestación y, al mismo tiempo, la custodia de los monumentos históricos y edificios públicos y privados del primer cuadro de la ciudad en donde se ubica el sector restaurantero para evitar daños patrimoniales, tanto a los bienes públicos como privados de esta zona de la capital tlaxcalteca.

A la pregunta: ¿Está de acuerdo con que algunas de las actividades en esta fecha sean manifestaciones en las calles de la ciudad? El 46 por ciento respondió que sí, el 48 por ciento contestó que no y el 6 por ciento no sabe o no contestó.

En algunas ciudades, las manifestantes dañan los edificios públicos, ¿está de acuerdo con que se protejan estos edificios para evitar que sean dañados por las manifestantes? A esta pregunta el 90 por ciento respondió que sí está de acuerdo, el 9 por ciento no está de acuerdo y el uno por ciento no sabe o no contestó.

En algunos lugares, en ocasiones pasadas, la fuerza pública ha intervenido buscando frenar daños ocasionados por las manifestantes en inmuebles, comercios y monumentos. ¿A usted le parece bien o mal que eso suceda? A este cuestionamiento el 59 por ciento dijo que está muy bien o bien; el 35 por ciento, mal y muy mal; el 3 por ciento, regular y el 3 por ciento, no sabe o no contestó.

Mientras que al cuestionamiento: ¿Asistiría usted a las calles de la ciudad para manifestar su apoyo a los derechos de las mujeres el 8 de marzo? El 45 por ciento respondió que sí asistiría, el 52 por ciento no asistiría y el 3 por ciento no sabe o no contestó.

Respecto de la pregunta: ¿Sabía que el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer? El 87 por ciento respondió que sí y el 13 por ciento que no.