Solicita Arbat condonar pago de refrendo de licencias de funcionamiento de 2021

El coordinador de la Asociación de Restaurantes, Cafeterías y Bares de Tlaxcala (Arbat), Abel Cortés Altamirano informó que negocios afiliados no están en condiciones de pagar los refrendos de las licencias de funcionamiento de 2021, principalmente aquellos que tienen el permiso con venta de bebidas alcohólicas, debido a que el costo va de 5 mil a 15 mil pesos y durante un año han permanecido cerrados.

En entrevista, dio a conocer que ya hizo la solicitud al gobierno del estado y a los ayuntamientos de que consideren la condonación del pago, pues derivado de la pandemia por Covid-19 los establecimientos han estado prácticamente cerrados durante un año y no podrán cubrir dichos pagos, principalmente en los municipios de Tlaxcala, Huamantla, Tlaxco y Apizaco.

Sin embargo, lamentó que no tengan una respuesta a la fecha para la condonación de este pago tanto del gobierno estatal como de los ayuntamientos, a pesar de que el planteamiento se hizo con tiempo a las instancias correspondientes.

“Pedimos al gobierno estatal y municipales que es de entender que por orden de las autoridades se cerraron nuestros establecimientos, no tuvimos ingresos y, por lo tanto, no podemos pagar una licencia de funcionamiento de algo que no estamos explotando”, justificó Abel Cortés.