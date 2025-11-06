Socialistas en el Despacho Oval

(Que el espectro de Milton Friedman no lo permita)

¿Socialistas en la Casa Blanca? “Not in my watch”, masculla el fantasma de Ronald Reagan —que pena por el Despacho Oval—, mientras carga la Colt .44, obsequio de Milton el Sucio. Muy probablemente, más de uno se dejará ilusionar (y sorprender) con lo ocurrido el martes en Nueva York (dejemos de lado la mini marejada demócrata en Nueva Jersey, Virginia, California o Detroit).

¿Alguien cree (sinceramente) que la elección neoyorquina va a sacudir los cimientos de la oligarquía estadounidense? “Quiera el espíritu de Adam Smith que no ocurra tal atrocidad”, ruegan y se santiguan con un fajo de billetes de a cien dólares los masters of mankind (Adam Smith dixit, y sí, me sé la cita porque ya vi Réquiem por el sueño americano, donde Chomsky disecciona y fustiga la rapacidad y la voracidad de los amos del capital anidados en Wall Street).

Pero una cosa es ganar una elección en una ciudad que desde hace rato ha dado un amplio giro a la izquierda, y otra muy diferente derribar un sistema anclado en la codicia, la acumulación, la corrupción y el hiperconsumismo. Pero de ilusiones viven los seres humanos, y de la mano de Zohran Mamdani, el Partido Demócrata le juega al tahúr con una carta envenenada: un arriesgado experimento social que nadie califica de populista, curiosamente.

El locuaz Mamdani, quien se autodefine como “socialista”, podría representar la última oportunidad para que fuerzas progresistas, auténticamente de izquierda (izquierda, no woke), tengan un papel significativo en la vida pública estadounidense y, por extensión, en otras regiones del mundo. Quizás la aplastante realidad acabe por maniatarlo, ocasionando la desilusión de sus votantes. “Ya veremos”, advierte Edipo.

Queda claro que el discurso del alcalde electo de Nueva York es un rasguño en el pizarrón ideológico del país de los negocios. Alquileres congelados, autobuses gratuitos, más dinero a los centros educativos para garantizar una adecuada preparación forman parte de su paquete de propuestas, tachadas de comunistas. Y para muestra de esa furibunda rojofobia, basta con una portada, la de este miércoles del New York Post, al que hay que reconocerle una ácida e inteligente ironía, tan poco frecuente entre los medios de derecha (la ironía y la inteligencia, quiero decir)).

También ha cargado contra los megarricos, a quienes amenazó con aplicarles medidas impositivas más severas para que paguen lo que deben pagar (trepado en su helicóptero rumbo a su mina de evasión fiscal, el tío Richie esboza una mueca que trata de pasar por sonrisa). Por supuesto, Mamdani tenía en mente a Trump, modelo de evasor de impuestos (ahora e-mulado en el Ajusco).

Pero esas son poco menos que blasfemias para la élite económica, por más que Warren Buffet reconozca que su carga tributaria es menor a la de su sirvienta o la de su mayordomo, en términos relativos. “No pasarán”, claman los 400 conejos de la Universidad de Chicago.

Zohran Mamdani recoge el testigo de Bernie Sanders (“¡Zurdos de mierda!”, rugen a coro Milei, Salinas (el tío rico, no el innombrable), Abascal y Verástegui), y aunque el neoyorquino-joven-musulmán-sensación-del-momento no podrá competir por la Casa Blanca, sí podría convertirse en el buque insignia del apuntalamiento de la maltratadísima y condenadísima izquierda estadounidense.

Entre los posibles beneficiarios de este mini súper martes electoral destaca el gobernador de California, Gavin Newsom (del que Trump seguramente tiene un muñeco vudú con suficientes alfileres en las partes más blandas). También podría ser la última llamada para Alexandria Ocasio-Cortez, aunque sobre ella pesa la condena de haber claudicado ante el sionismo, como acusan grupos de izquierda radical.

Lo cierto es que la de Mamdani es una campaña que seguramente van a estudiar los mercadólogos de las elecciones. En su vertiginoso y viralizado ascenso, ratificó la importancia de las plataformas digitales.

Es claro que ahora mismo en Estados Unidos hay un alto consumo de noticias a través de las redes sociales: el Reuters Institute reportó en junio pasado que el 54% de los estadounidenses se “informa” por medio de Facebook, X y YouTube; en tanto, la televisión tiene el 50% de las preferencias.

Mamdani supo sacar provecho a una personalidad sumamente extrovertida. No tuvo miedo a hacer el ridículo, porque sabe que siempre es mejor que hablen de ti —aunque te conviertas en carne de meme—, a que pases desapercibido en el ecosistema digital.

La historia lo juzgará. Mejor dicho: la memeósfera lo troleará o lo funeará. “Ya veremos”, insiste Edipo.